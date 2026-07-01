( Suministrada por la Policía )

Una conductora murió tras chocar con una guagua esta tarde mientras transitaba por el kilómetro 7 de la carretera PR-836 frente al balneario Los Tubos, en Manatí.

Según informes preliminares suministrados por la Policía, la mujer manejaba un automóvil marca Toyota Corolla color negro, presuntamente a exceso de velocidad cuando perdió el control del volante e impactó una guagua Ford Escape color gris.

Junto a la conductora del vehículo compacto viajaba una joven como pasajera que fue transportada por paramédicos a un hospital en Manatí. Se desconoce su condición.

Un tramo de la carretera está cerrado al tránsito.