Un reconocido surfista estadounidense, identificado como Robert “Bobby” Oldsman, de 72 años, falleció este lunes en la playa Tres Palmas, en Rincón, Puerto Rico, luego de ser arrastrado por una fuerte ola y quedar inconsciente en el agua.

Oldsman, nacido en Brookline, Massachusetts, era un rostro familiar en la comunidad de surfistas del oeste de la isla, donde residía seis meses al año para dedicarse a su pasión por el mar. Los otros seis meses los pasaba en Cape Cod, donde operaba un negocio de catering, indicó Noticentro en su página cibernética.

Según reportes preliminares del grupo Rincón Water Safety Organization (RWS) y las autoridades, el accidente ocurrió cuando el surfista fue golpeado por su propia tabla en la cabeza y el rostro, lo que le habría causado la pérdida de conocimiento mientras estaba en el agua. Lamentablemente, no había nadie lo suficientemente cerca para prestarle auxilio inmediato.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) había emitido ayer una advertencia sobre una marejada del norte que provocaba olas rompientes entre los 10 y 15 pies en la mayoría de las costas del país, especialmente peligrosas para bañistas y surfistas.

El surfista fue trasladado al Hospital Costa Salud Community Health en Rincón, donde el médico de turno confirmó que llegó sin signos vitales.

El agente Ángel Morales Acevedo, adscrito a la División de Homicidios de Aguadilla, y la fiscal Jeanevy Avilés están a cargo de la investigación del caso.

Mientras tanto, la comunidad surfer de Puerto Rico lamenta la pérdida de uno de sus miembros más respetados y conocidos, recordándolo como un amante del mar y un apasionado del surf hasta sus últimos días.