Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, continúan en la búsqueda de una mujer que fue vista por última vez el pasado 1 de marzo en los predios del residencial José Agustín Aponte, en Aguadilla.

Sory Luz Torres Rodríguez, de 61 años, reportada como desaparecida por su amiga, Emily Hernández Acevedo, fue descrita como de tez blanca, ojos marrón, cabello negro estatura de 5 pies 1 pulgada y 120 libras de peso. Como señas particulares tiene un tatuaje en el brazo derecho con el nombre de “Maritza” y otro en el pecho cerca de la clavícula con el nombre de “Rebeca”.

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Se desconoce la vestimenta que llevaba puesta al momento de su desaparición.

Si conoce el paradero de esta persona, puede comunicarse con la Línea Confindencial de la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234 ext. 2464 o 2463.