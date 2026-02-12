Luis Cabán Rosario, de 69 años, permanece detenido mientras las autoridades investigan la muerte de su esposa, quien falleció este miércoles tras recibir un disparo en el muslo derecho.

El hombre sostiene que el tiro ocurrió accidentalmente mientras limpiaba una pistola en el dormitorio de su residencia en la urbanización Ciara del Sol, en Vega Baja.

De acuerdo con la versión preliminar, las autoridades fueron alertadas a las 5:44 p.m. de ayer, miércoles, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una mujer herida de bala.

Al llegar los investigadores encontraron el cadáver de Ignacia Santiago Labrador de 79 años, desangrado sobre cama del dormitorio. Los paramédicos certificaron que estaba muerta, mientras que Cabán Rosario, al ser arrestado tuvo que ser transportado al hospital Wilma Vázquez ya que subió un colapso nervioso.

La investigación de la agente Arlene Fernández Álvarez, adscrita a la División de Homicidios Vega Baja junto a la fiscal Angie Jiménez, indagan sobre versión del sexagenario quien llamó al 9-1-1 para pedir ayuda.

La pareja llevaba una relación de 40 años y procrearon dos hijos. No se encontraron registros de querellas por violencia doméstica a pesar de que se indaga si había incidentes previos.

Se ocupó una pistola Taurus de calibre 9 milímetros con un casquillo pillado en el área de la recámara y un cargador con capacidad para 12 balas.

En la residencia fueron incautados varios teléfonos celulares, 1,442 municiones de diferentes calibres, 15 cargadores y 13 armas de fuego de diferentes, ya que el detenido posee Licencia de Armas de Fuego.

Una vez se complete la investigación y la recopilación de pruebas, incluyendo los hallazgos de la autopsia que le será realizada por un patólogo del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) se espera que la fiscal determine el curso a seguir.