Una mujer murió tras resultar herida de bala en un incidente reportado en horas de la tarde del miércoles en Vega Baja.

Fue una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 el que alertó sobre una situación sospechosa en la avenida Guarico de la urbanización Ciara del Sol en Vega Baja. Al llegar al lugar, las autoridades se toparon con el cuerpo de la mujer de 79 años en el interior de la residencia

En el lugar se encontraba el esposo de la víctima, de 69 años de edad y quien alegó que se hallaba limpiando un arma de fuego en el cuarto dormitorio, cuando alegadamente el arma se disparó y alcanzó a la mujer en un muslo, herida que le provocó la muerte.

Al parecer, tras el incidente, el hombre sufrió un percance de salud, por lo que fue trasladado a un hospital de la zona, donde recibía atención médica.

Agentes de la división de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja investigan los hechos.