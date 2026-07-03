El juicio por jurado contra Elvia Cabrera Rivera continuará este viernes, viernes, con el testimonio del agente Ángel Torres Romero, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Aibonito, a cargo de la pesquisa del crimen de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario.

Cabrera Rivera es coacusada junto a su hija por el asesinato a puñaladas de Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido el 11 de agosto de 2025, en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, en medio de varias peleas.

El pasado miércoles, Lismary Torres Rosario, hermana de la víctima narró que observó a la acusada sacar algo de su cartera y entregarlo a su hija Anthonieska Avilés Cabrera, quien enfrenta los mismos cargos en una etapa diferente en otra sala del juez Juan Reyes Colón.

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“Yo veo que Elvia estaba cerca de Anthonieska porque estábamos circular, todos ahí, y vi que Elvia sacó algo de la cartera rápido y empujó como Anthonieska...y ahí interviene con Lela”, explicó Torres Rosario a preguntas de la fiscal Silda N. Rubio Barreto.

Esta testigo describió la cartera como grande, cuadrada y color rosa bebé, lo cual es diferente a otras declaraciones vertidas durante el proceso, en las que le han dado forma rectangular, otro color oscuro, marca Coach y crema en dos tonalidades.

Añadió que cuando sacó ese “algo”, que no pudo describir, lo hizo con su mano cerrada.

“Se lo pegó a Anthonieska...como si se lo hubiera pegado aquí (en el pecho)”

¿Que hizo Anthonieska con eso?, cuestionó la fiscal.

“Corrió hacia donde estaba Gabriela Nicole, Lela. Ahí procede todo el mundo a pelear. Antiany (hermana de Anthonieska) vuelve y me agarra. Gritan como si le hubiera pasado algo a Lela. Empiezan a gritar Lela, Lela, vuelven a tratar de separarme y cuando pego a buscar por el piso por todos lados veo que a mami le estaban dando y a Gabriela”, narró Torres Rosario.

Aseguró que en ningún momento vio a Elvia entregando su cartera a Leshandra, como lo señaló Betsaida Caratini Ortiz, tía política de Gabriela Nicole quien testificó antes.

Mencionó que pudo ver que a su hermana la estaban golpeando Mariatny, Karelin y Anthonieska.

Al preguntarle qué hizo Anthonieska con alegado objeto que le entregó su madre, dijo que “no la vi”.

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Mientras esto ocurría su madre estaba en una pelea entre Elvia, su progenitora y Gabriela “Gaba” Figueroa Arroyo (mejor amiga de Antho), según lo observó desde una distancia de 14 pies.

Posteriormente, encontró a su hermana tirada en el piso, no sabe porque razón ni en qué circunstancias.

“Ellas se echaron para atrás...Anthonieska, Mariatny y Karelin”, comentó.

Hora antes, el adolescente que resultó herido la misma madrugada de crimen de Lela,

trajo a la escena una mujer vestida con un traje azul oscuro, no identificada, que alegó fue la primera persona en agredir a su amiga por la espalda.

“Veo a Anthiany (hermana de Anthonieska) y Lismary (hermana de Gabriela Nicole) discutiendo...Antiany le zumba un puño a Lismary...en la cara. Empezaron a pelear (no especificó quiénes)”, narró el testigo que a preguntas de la fiscal Rubio Barreto dijo que estaba a una distancia de 19 pies.

En ese momento, no recordó dónde estaba Gabriela Nicole y no vio a Elvia Cabrera.

“Después no veo a Pratts me apeo (bajo) de la guagua (de su hermano), fui a buscar a Pratts... me dirigía hacia la pelea. Veo a la del traje azul dándole puños a Pratts en la espalda (lado derecho superior de la espalda por el hombro), no sé quién es”. Su reacción fue separarlas y después Anthonieska presuntamente “coge por el pelo a Pratts”. Esto ocurrió cerca de un vehículo.

Trató de sacarle las manos de Anthonieska del cabello de Gabriela Nicole, no vio a Elvia Cabrera cerca de ella, aclaró.

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“Después cuando terminó todo (cinco minutos después), yo cojo a Pratts en mis brazos y veo que vienen Dylan (amigo de Lela) y Rey (cuñado de la víctima) a recogerla”.

Solo sostuvo que se mantuvo en la pelea sin ofrecer detalles de cómo resultó apuñalada la víctima y contó que se sintió herido en la espalda, cerca de la espina dorsal, por alguien que no pudo ver.

¿En qué momento usted se percata que está herido?

“Cuando se llevan a Pratts que la tenía en mi falda (estaba tiesa) ahí me percato que tengo sangre porque siento la espalda mojada”.

Acto seguido, dijo que se paró y fue donde su hermano. Se sentía mareado y alguien que no puede identificar le entregó un paño amarillo para que se secara la sangre. Abordó el vehículo y su hermano lo llevó a la casa de su mamá donde se acostó en su cama. Cuando ella lo revisa y lo ve sangrando decide que fueran al hospital Menonita.

Tampoco pudo precisar lo que le declaró al agente que lo entrevistó ya que estaba bajo efectos de medicamentos. Durante el proceso identificó el pantalón blanco con manchas de sangre y el abrigo de su mamá que llevaba puesto los cuales fueron ocupados.