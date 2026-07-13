Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos del área de Ponce, solicitan la cooperación ciudadana para dar con el paradero de Joniel Doménech Torres, uno de los más buscados del área de Ponce.

Contra Doménech Torres, la fiscalía radicó cargos en ausencia por Ley de Armas y sustancias controladas. La juez Ginny M. Vélez Carreras, del Tribunal de Ponce, emitió orden de arresto con una fianza global de $70,000.

Las autoridades exhortan a cualquier persona que pueda brindar información sobre el paradero de esta persona, a comunicarse a la Línea Confidencial de la Policía de Puerto Rico al 787- 343-2020 o a la División de Arrestos Especiales al 787- 284-4040 Exts. 1570, 1571.