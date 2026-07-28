La continuación de la selección del jurado en el caso de Anthonieska Avilés Cabrera entró hoy en su tercer día en el Tribunal de Aibonito, sala del juez Juan A Reyes Colón, con la evaluación de 61 potenciales candidatos.

Avilés Cabrera enfrenta una acusación enmendada, con tres agravantes, por dos cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por el uso y/o portación de arma blanca.

La semana pasada, la acusada, que para la fecha de los hechos tenía 17 años y enfrenta cargos enmendados como adulta por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, se reiteró en su alegación de no culpable, por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, en la madrugada del 11 de agosto de 2025, en el desvío Roberto Colón, en Aibonito.

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El proceso prosiguió el viernes de la semana pasada, un día después que un jurado compuesto por siete mujeres y cinco hombres emitiera un veredicto de culpabilidad contra su progenitora Elvia Cabrera Rivera, por los mismos cargos criminales.

Al presente, a pesar de los intentos de la defensa a cargo de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) para paralizar el juicio en diferentes instancias ya un perito determinó que la joven es procesable.

Durante la vista anterior, se reseñó que la acusada fue observada visiblemente afectada y llorosa. Tras recibir asistencia de sus abogadas, fue excusada de comparecer a la sesión de la tarde.

El 22 de julio, el Tribunal de Primera Instancia de Aibonito impuso una orden de mordaza en el caso que prohíbe al Ministerio Público, a la defensa y a los testigos comentar, opinar o hacer expresiones extrajudiciales sobre la prueba y el transcurso del caso, so pena de desacato.

No obstante, permite a las partes a proveer información sobre el calendario, el contenido de mociones, el trámite o las resoluciones en curso.

que las partes todavía pueden proveer información sobre el calendario, el contenido de las mociones, el trámite o las resoluciones.