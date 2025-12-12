Desde el pasado mes de octubre, el exalcalde de Vega Alta, Juan Manuel “Mane” Cruzado Laureano, ha intentado en dos ocasiones que le eliminen la reducción del 15% que se le hace a su cheque del Seguro Social para pagar por el dinero que hurtó cuando dirigía la poltrona municipal.

Las dos peticiones han sido denegadas por el juez federal Pedro Delgado Hernández. La última denegación se registró ayer, jueves, según surge del expediente criminal del exalcalde.

Según resumió la Fiscalía federal en uno de los múltiples documentos radicados, Cruzado Laureano lo que solicita es una “audiencia probatoria para impugnar los esfuerzos del gobierno (de Estados Unidos) por cobrar las sanciones monetarias impuestas por este Tribunal como parte de la sentencia definitiva”.

El primer pedido del exalcalde aludió a que “la confiscación del 15% del pago mensual del Seguro Social del peticionario por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos de Puerto Rico para cubrir la restitución ordenada ilegalmente por el juez José A. Fuste es ilegal, porque el municipio de Vega Alta nunca ha alegado ser víctima de robo cometido por el peticionario”.

La segunda, en cambio, aludía a que “desde noviembre 28 de 2025 el peticionario, de 79 años, sufre de los efectos devastadores de la influenza B” y requiere la vista evidenciaría para que el gobierno explique la restitución que realiza.

Documentos publicados por el convicto exalcalde da cuenta que recibe un cheque mensual de $935 del Seguro Social y que le debitan $140.25, que van a pote del pago a restituir de $14,251.82. Las entidades que se suponen reciban el dinero son el Centro Cultural de Vega Alta, Cristalería Vega Alta, Ebanistería La Familia y Martínez Air Conditioning.

Cruzado Laureano alegó que a este paso terminaría de saldar su deuda en unos 24 años, cuando ya tenga sobre 100 años.

El exalcalde resultó convicto por el caso federal de corrupción pública en el 2003. Fue sentenciado a cumplir 63 meses de prisión por el exjuez Fusté. Específicamente, fue juzgado por lavado de dinero, extorsión a contratistas e interferencia con testigos del caso, cargos que se le fueron imputados luego de un viaje al Desfile Puertorriqueño en Nueva York en 2001.

El nombre del exalcalde salió a relucir nuevamente el pasado año, cuando radicó ante el Partido Popular Democrático una solicitud para ser candidato a la gobernación. La Comisión Calificadora de la colectividad lo descalificó por haber sido convicto de corrupción.