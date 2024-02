La Comisión Calificadora del Partido Popular Democrático (PPD) descalificó a Juan Manuel “Mane” Cruzado en su aspiración a ser el tercer candidato primarista para la gobernación.

A consecuencia, Cruzado apelará esta descalificación ante la Junta de Gobierno del PPD en cinco días, ya que consideró la decisión “nefasta” y “orquestada” por el secretario general Gerardo Cruz Maldonado y el presidente del partido y precandidato a la gobernación, el representante Jesús Manuel Ortiz. También, dijo que solicitará la destitución de Cruz Maldonado “por su burda fabricación de una alegada convicción en su contra en el año 2003 en los tribunales del ELA”.

Cruzado alegó que Cruz Maldonado “falsamente” lo acusó de ser convicto en los tribunales del Estado Libre Asociado (ELA) en el 2003,

“Esa alegada convicción de Mane Cruzado en el 2003 en los tribunales del ELA es una burda fabricación ya que nunca hubo convicción en el caso citado, ni existe en ningún año ninguna convicción criminal en los tribunales del ELA en contra de Mane Cruzado”, adujo el también exalcalde de Vega Alta.

El informe también establece que Cruzado no entregó la prueba de dopaje ni la certificación de no deuda con la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) o declaración jurada que no debe nada a la administración.

“Los documentos anteriormente descritos no se encuentran en el expediente, como tampoco una certificación de que ese encontraban en trámite previo al 2 de enero d e2024 al medio día. En ese sentido, no tenemos un expediente completo conforme requería el Código Electoral y el Reglamento Interno del PPD”, lee el informe.

Según explicó Cruzado, la descalificación se dio por los cargos federales que enfrentó en el pasado, pues fue encarcelado durante cinco años tras ser acusado de lavado de dinero, extorsión a contratistas e interferencia con testigos del caso, cargos que se le fueron imputados luego de un viaje al Desfile Puertorriqueño en Nueva York en 2001.

Cruzado hizo mención, además, de que radicó los documentos requeridos para su aspiración primarista el 19 de diciembre de 2023. Pero, aseguró que la notificación oficial de la descalificación la Cruz ayer, lunes, “48 días después por medio de un correo electrónico enviado en la noche”

“Sobre la descalificación de Juan Mane Cruzado se indica que la Comisión Calificadora rindió su Informe no favorable el 28 de diciembre de 2023, pero, no es hasta ayer 5 de febrero de 2024, 39 días después, que el Secretario le envió la notificación a Mane Cruzado”, lee el comunicado de prensa que envió el exalcalde.

El informe indica que Cruzado “envió varios correos electrónicos indagando sobre el estatus de su caso, entiéndase sobre su intención de aspiración”, pero que “la realidad es que el expediente de la candidatura” nunca lo completó. Es por esto que “nunca fue subido a la atención del secretario general para una adjudicación final.