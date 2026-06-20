Un confinado que cumplía una cadena perpetua por haber incendiado su hogar en Lares en las navidades del 2003, junto a sus tres hijos adentro, falleció ayer, viernes, en la tarde en el Complejo Correccional sargento Pedro Rodríguez Mateo, conocido como Las Cucharas, en Ponce.

La Policía informó que, “mientras el oficial custodio realizaba ronda preventiva, observó en la celda a Félix Nieves Castro, de 49 años y residente de Lares, el cual al llamarlo no respondía”.

El médico de turno certificó la ausencia de signos vitales.

Se indicó que la causa del deceso no fue determinada y que el cuerpo no presentaba signos de violencia visibles.

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Nieves Castro cumplía una cadena perpetua desde el año 2004 en la sección de Máxima Seguridad. Resultó convicto por haber incendiado la casa de madera en la que vivía, junto a su pareja, Zulmarie Soto Alicea, en momento en que sus tres pequeños hijos dormían. Los pequeños fallecieron.

La pareja, que residía en el barrio Piletas de Lares, alegó que cometió los hechos para intentar obtener un nuevo hogar.

El hombre resultó convicto de tres cargos de asesinato en primer grado y un cargo por incendio agravado.

El agente Fernando Tarafa de la División de Homicidios, en unión a la fiscal Jorge Martínez se hicieron cargo de la investigación correspondiente.