Una manifestación masiva de policías fue convocada para el 14 de diciembre frente al Capitolio para exigir que se les conceda un retiro digno bien sea mediante enmiendas a la Ley 81 o por la aprobación de un nuevo proyecto que solo incluya a esos servidores públicos.

Los miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico llevan una jornada de 42 días en reclamo de esos beneficios bajo la Ley 81 del 3 de agosto del 2020, que procura otorgarles a los policías que se retiren con 30 años o más de servicio, y que hayan cumplido 55 años, una pensión vitalicia de hasta un 50% por ciento de su salario devengado a esa fecha.

En el proyecto original era así, pero como los legisladores decidieron incluir a los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos, a los oficiales de custodia, entre otros integrantes de cuerpos de seguridad, la Junta de Supervisión Fiscal rechazó su ejecución y se ha reafirmado en que de la manera en que está redactada la pieza legislativa no se le va a dar paso ya que requiere enmiendas.

El organizador del movimiento que no está afiliado con ningún gremio, Gabriel Hernández Ramos, un policía retirado en el año 2014, con 20 años de servicio, quien organizó desde New Jersey la primera manifestación en octubre, fue el portavoz de la convocatoria a la manifestación que comenzará a las 10:00 a.m. y contará con transportación para los asistentes de parte de los gremios.

“Estoy convocando el 14 de diciembre que todos los policías de Puerto Rico estemos frente al Capitolio exigiéndole que enmiende la Ley (81) o que acabe de presentar el proyecto nuevo que hicieron de policías solamente, se acabó el relajo. Manifestación masiva en el Capitolio de Puerto Rico el 14 de diciembre vamos a estar toda la Policía ahí, con todos nuestros familiares y con todo el pueblo de Puerto Rico que apoye esta justa causa para que recibamos un retiro digno ... Vamos a meter ahí los 10,400 policías para que nos den a nosotros nuestro beneficio”, detalló Hernández Ramos.

El agente retirado Gabriel Hernández Ramos anunció que el 14 de diciembre se ha convocado a una manifestación masiva de policías frente al Capitolio para exigir un retiro digno. Este envió una foto de su época en la Policía ante las críticas recibidas en las redes sociales en el que se le critica por ser el portavoz de un movimiento sin formar parte del negociado. ( suministrada )

En su mensaje, le recordó al gobierno los resultados del movimiento de ausentismo que hubo el 29, 30 y 31 de octubre, durante el fin de semana de “Halloween”, como parte de las iniciativas para lograr mejores beneficios de retiro con la advertencia que puede repetirse la historia entre el 24 de diciembre al 7 de enero del 2022.

El afiche donde se sugiere que se está organizando un nuevo movimiento de ausentismo durante las festividades navideñas, se ha comenzado a compartir en Facebook. ( Suministrada )

Consignó la unidad que existe en la actualidad entre los policías y oficiales, desde que se llevó a cabo la protesta del 19 de octubre, donde participaron unos 3,500.

“No creyeron en nosotros y diez días después, un 99 por ciento de los policías no trabajaron el fin de semana de Halloween...si usted (gobernador) pensaba que la Policía no estaba unida yo creo que usted está mal de la mente”, sentenció el agente retirado, quien le solicitó el apoyo al pueblo puertorriqueño en su manifestación a quienes les advirtió que no son enemigos de la ciudadanía, sino que están defendiendo sus derechos.

Hernández Ramos, agregó que no habrá represalias.

La Ley (45) de Relaciones el Trabajo para el Servidor Público de Puerto Rico en su Artículo 7, prohíbe participar, decretar o inducir a miembros de una organización sindical o de cualquier otro grupo del sector público, ya fuere por una persona en su carácter individual o por una organización sindical, a que decreten o participen en una huelga y a efectuar un cierre forzoso total o parcial, temporero o permanente, con el propósito de forzar al representante exclusivo para llegar a un acuerdo en la negociación del convenio colectivo.

El anuncio, que ya había sido pautado desde la semana pasada para esta fecha, ocurrió a solo horas de que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, revelara que se identificaron los fondos y se sometió la petición presupuestaria a la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) para financiar el Plan Vital para todos los policías retirados, en particular a los que sufrieron una reducción en su pensión al retirarse luego de la reforma del Sistema de Pensiones del Gobierno en el 2013.

Se estima que esta iniciativa tendrá un impacto fiscal de cerca de $17 millones anuales y tiene el potencial de ayudar a sobre 1,200 policías retirados y más de 5,000 que se retirarían en los próximos años para quien, aunque no cualifiquen para el Plan Vital, el Gobierno de Puerto Rico va a pagar el costo de sus primas anualmente, a partir de enero de 2022.

“Están relajando con la Policía, gracias a la unidad de nosotros es que pudimos resucitar esta ley, sino seguimos muriendo en la indigencia, sin retiro y al gobierno no le importa”, puntualizó.