El comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, reveló que el asesinato de Zuleika Marie Fernández Rivera de 34 años, ocurrido en la madrugada de hoy en la urbanización San Agustín en Río Piedras, se investigará conforme al Protocolo de investigación de muertes violentas de mujeres y personas por razones de género (feminicidio y transfeminicidio).

“Conforme al protocolo impulsado por el comité PARE y de acuerdo con la política pública del Gobernador, todos los casos que involucran la muerte violenta o de aparente violencia hacia una mujer, se investigan siguiendo este protocolo. Por ende, mantenemos abierta la clasificación de la causa de muerte hasta poder corroborar que no se trate de un feminicidio. Hasta que no finalicemos la investigación, no descartamos ningún ángulo”, aseguró López Figueroa, en declaraciones escritas.

Este agregó que los hechos del caso se encuentran aún bajo investigación, debido a que las versiones ofrecidas por la pareja de la occisa no han podido ser corroboradas aún por los agentes.

La pareja de Fernández Rivera ha ofrecido versiones que no son consistentes con la evidencia que fue observada por los investigadores en la escena y tras su interrogatorio regresaron a la residencia donde le dispararon en el pecho para indagar más a fondo sobre sus alegaciones.

También se entrevistó a un amigo de ambas que tenía un cuarto alquilado en la residencia y que hace cuatro días se mudó.