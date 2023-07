Fueron 619 días de espera, incluyendo casi cuatro semanas de juicio y tres días de deliberación, antes de conocer el desenlace de unos de los casos más estremecedores y también más seguidos de los últimos años en Puerto Rico.

Al final, un jurado compuesto por nueve hombres y tres mujeres encontraron culpable al exboxeador Félix Verdejo Sánchez en el foro federal de dos cargos relacionados con la muerte de la joven Keishla Rodríguez Ortiz y la criatura que llevaban en su vientre, el 29 de abril de 2021.

Los cargos fueron secuestro que culminó con la muerte de una persona (Rodríguez Ortiz) y la muerte de una criatura por nacer (su bebé).

En los otros dos cargos que pesaban sobre Verdejo, “carjacking” que resultó en la muerte de una persona y utilizar un arma de fuego para cometer un crimen, el jurado no se pudo poner de acuerdo en el veredicto.

Ilustración de la sala del juez federal Pedro Delgado Hernández, quien preside el caso contra el exboxeador Félix Verdejo. ( Ilustración / Miguel Bayón )

A continuación, un resumen actualizado de lo que fue el caso de Félix Verdejo:

Día 1: martes, 20 de junio de 2023: Inicia el juicio contra el exboxeador Félix Verdejo Sánchez con la citación de los paneles para elegir el jurado. Ese día se despacharon a unas 20 personas, sin que hubiera algún adelanto en la selección.

Día 2: miércoles, 21 de junio de 2023: El jurado quedó conformado por 12 personas: nueve hombres y tres mujeres. Además, seis jurados alternos, se eligieron dos mujeres y cuatro hombres. Ese mismo día, la fiscalía federal llamó a su primer testigo, Keila Ortiz, madre de la víctima, quien en su testimonio bajo juramento alegó que temía por la vida de su hija, dado a unas amenazas que le había proferido de Verdejo Sánchez.

Parte de los procesos en sala durante el juicio a Félix Verdejo. ( Ilustración / Miguel Bayón )

Día 3: jueves, 22 de junio de 2023: Como parte del testimonio ofrecido por Bereliz Rodríguez, hermana de Keisha, trasciende una grabación telefónica en la que Verdejo admite que transitó el Puente Teodoro Moscoso el mismo día de la desaparición de la joven. “Por el Teodoro yo pasé por allí normal”, dijo el acusado ante preguntas Junior Zavala, esposo de Bereliz y cuya llamada fue grabada por ella. Durante el interrogatorio, se describió como “tóxica” y “sexual” la relación que sostuvieron durante más de 10 años la víctima y el acusado.

Día 4: viernes, 23 de junio de 2023: El teniente José Bonilla Ortiz testificó que Verdejo estaba en un vehículo en el Puente Teodoro Moscoso el mismo día en que las autoridades recuperaban el cuerpo de Rodríguez de la laguna San José. Este día en corte, también declaró David Ruiz Berríos, compañero de entrenamiento del acusado, quien dijo que dos días antes de que Keisla desapareciera Verdejo “me cuenta que había embarazado a una muchacha… que no podía tener ese bebé en este momento, que era fuera del matrimonio, que tenía problemas en su casa y que en su casa ya lo sabían”.

Ilustración de Félix Verdejo junto a su defensa. ( Ilustración Miguel Bayón )

Día 5: lunes, 26 de junio de 2023: Por primera vez se enseñaron en sala las imágenes del cuerpo descompuesto de la víctima. También se mostró evidencia de las conversaciones vía WhatsApp entre Verdejo y la madre de su hija, Eliz Santiago Sierra, quien daba por terminada la relación al enterarse del embarazo de Keishla y las infidelidades del exboxeador. El agente Manuel Colón Ruiz narró cómo entre la noche del 1 de mayo y la madrugada siguiente se ocuparon las armas y el vehículo de Verdejo.

Día 6: martes, 27 de junio de 2023: La patóloga forense Rosa Rodríguez Castillo confirmó que la víctima estaba embarazada al momento de su muerte y que en su cuerpo encontraron las drogas xilazina y fentanilo. No se indicaron resultados de ADN. La defensa intentó establecer que no corresponde al ADN del acusado. La experta indicó que Keishla sufrió múltiples traumas en el rostro antes de ser lanzada a la laguna, entre ellas, unas contusiones sobre la oreja y pómulo derechos y en la mandíbula. También tenía una fractura del tabique nasal. Asimismo, atestiguó que Keishla estaba amarrada con un alambre desde el cuello hacia la zona abdominal y las manos hasta los tobillos, atada a un bloque de cemento. Eso imposibilitó su capacidad para nadar. Además, estaba viva cuando fue lanzada al agua. No fue posible identificar en qué parte del cuerpo le fue inyectada la combinación de xilazina y pentalino.

Ilustración de la sala del juez federal Pedro Delgado Hernández. ( Ilustración / Miguel Bayón )

Día 7: miércoles, 28 de junio de 2023: Joseph Soeka, un analista del laboratorio de ciberseguridad del Departamento de Justicia de Estados Unidos, relató que los mensajes borrados y recuperados del teléfono de Verdejo mostraron una conversación con Luis Cádiz que lo ubican recogiéndolo el mismo día de la desaparición de Keishla. Además, la defensa del acusado intentó establecer que el bebé que esperaba la víctima, cuyo periodo de gestación era de tres a seis semanas, no era del exboxeador. También se mostraron mensajes entre el acusado y la víctima –en fechas entre el 24 y 27 de abril, días antes del asesinato–, en los que Verdejo de reclamaba a la joven por estar con otra persona. “Me rechazaste por estar con él”, escribió Verdejo, el 25 de abril de 2021.

Día 8: jueves 29 de junio de 2023: Héctor González Acevedo, gerente de servicio al cliente de AutoExpreso, testificó que el vehículo Dodge Durango negra propiedad de Verdejo pasó tres veces en menos de una hora por el peaje del Puente Teodoro Moscoso la mañana del 29 de abril de 2021, día en que se presume fue asesinada Keishla. En esa jornada judicial se revelaron los nombres de otras féminas relacionadas con Verdejo. Incluso, se mencionó a la extenista Mónica Puig, con quien sostuvo conversaciones de “coqueteo”. Uno de los testimonios más demoledores lo ofreció la exatleta Amanda Colón, quien mantuvo una relación de cuatro años con Verdejo, quedando embarazada. Colón relató que en el 2013 el exboxeador le solicitó que abortara. También alegó que Verdejo la abofeteó en una ocasión.

Familiares de Keishla Rodríguez presenciaron el proceso en sala. En la ilustración, el padre de la víctima, José Rodríguez. ( Ilustración / Miguel Bayón )

Día 9: viernes, 30 de junio de 2023: Trascendió que la noche del asesinato, el exboxeador no durmió en el apartamento que compartía con Eliz Santiago. La mujer dijo que, posteriormente, se comunicó con Verdejo a través de Madeline Sánchez, madre del acusado, el 2 de mayo por medio de una llamada telefónica compartida entre los tres. “Me dijo que lo perdonara por dejarme sola con Miranda, que se iba a entregar y que no me lo merecía. Le pregunté por qué se iba a entregar si no hizo nada. Estaba llorando, que lo perdonara por dejarme sola con Miranda”, relató Santiago. Como testigo de la Fiscalía también compareció Ricardo Cádiz, quien relató cómo su hermano Luis Antonio Cádiz –coacusado del crimen- le relató que “él y Félix (Verdejo) habían matado a alguien”. Ricardo también contó cómo se relacionó con el expúgil para vender kilos de cocaína.

Día 10: miércoles, 5 de julio de 2023: Luis Cádiz Martínez, presunto cómplice por el homicidio de Keishla Rodríguez Ortiz, declaró a que Félix Verdejo acudió donde él para solicitar su ayuda para terminar con un embarazo no deseado. En ese momento, Verdejo no identificó a Keishla Rodríguez como la persona. Cádiz Martínez aseguró que trató de convencer a Verdejo para que asumiera la responsabilidad y las consecuencias. Cádiz Martínez detalló que el 28 de abril acudió a un punto de venta de drogas para comprar tres bolsas de heroína y que Verdejo lo recogió para buscar a Keishla Rodríguez. No la encontraron en el residencial Villa Esperanza.

Ilustración del testimonio de Luis Cádiz Martínez, coacusado por la muerte de Keishla Rodríguez Ortiz. ( Miguel Bayón )

Día 11: jueves, 6 de julio de 2023: Luis Cádiz Martínez, testigo estrella en el juicio que se lleva a cabo contra Félix Verdejo Sánchez, relató cómo recogieron a Keishla Rodríguez Ortiz la mañana del 29 de abril de 2021 en el residencial Villa Esperanza, donde minutos después el exboxeador le pegó en el rostro, la drogó, ambos le ataron las manos y los pies a un bloque de construcción antes de trasladarse hasta el Puente Teodoro Moscoso para lanzarla a la Laguna San José. El Ministerio Público presentó múltiples vídeos que captan la Dodge Durango sobre el Puente Teodoro Moscoso esa mañana del 29 de abril de 2021. Fue complicado distinguir los rostros en los vídeos.

Día 12: viernes, 7 de julio de 2023: Luis Cádiz Martínez reveló que generó la llamada anónima desde un teléfono prepagado al Sistema de Emergencias 9-1-1 el 1 de mayo de 2021, para alertar a las autoridades sobre la localización de Keishla Rodríguez Ortiz. Durante el contrainterrogatorio al testigo estrella del Ministerio Público, la defensa del expúgil intentó sembrar incertidumbre en los miembros del jurado al querer establecer que la intención de Cádiz Martínez era colocar sobre Verdejo toda la responsabilidad por el horrendo crimen, al tiempo que lo confrontó con declaraciones que realizó a un gran jurado.

Entre las imágenes que se presentaron en sala figura un vídeo en el que se ve a un hombre, que se presume era Félix Verdejo, caminando por debajo del Puente Teodoro Moscoso. ( Miguel Bayón )

Día 13: lunes, 10 de julio de 2023: El agente Juan Santiago Espada, del Evidence Response Team (ERT) que trabaja con las escenas del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), sostuvo que el agua a donde, se presume, fue lanzada Keishla Rodríguez Ortiz el 29 de abrilde 2021 tenía tres pies y 11 pulgadas de profundidad. Santiago Espada declaró que acudió el 6 de julio de 2021 al punto de la Laguna San José desde donde se cree que cayó el cuerpo atado de la víctima, luego de ser lanzado desde el puente Teodoro Moscoso. Además, indicó que se midió la altura del puente respecto a la laguna San José, que alcanza los 16 pies y ocho pulgadas. También se calculó la distancia desde el lugar donde fue lanzado el cuerpo hasta donde fue encontrado, el 1 de mayo de 2021, que alcanzaba 822 pies. El último testigo del Ministerio Público fue el agente especial del FBI, Matthew Wilde, quien es experto en análisis de localización de dispositivos. Con su testimonio, se introdujo como evidencia un documento que presentaba las localizaciones del teléfono registrado de Verdejo Sánchez, así como de uno que tenía prepagado, el de Rodríguez Ortiz y el de Cádiz Martínez.

Día 14: martes, 11 de julio de 2023: El juez federal Pedro Delgado Hernández denegó la petición que realizó la defensa del exboxeador Félix Verdejo Sánchez para que le desestimaran todos los cargos en su contra relacionados al asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz en abril de 2021. La defensa de Verdejo entendía que el Ministerio Público no presentó evidencia que vincule al expúgil con la muerte de Rodríguez Ortiz. Delgado Hernández también debía determinar si el abogado Edwin Prado sería citado para comparecer como testigo de la defensa. Prado fue mencionado por Cádiz Martínez durante su testimonio. El coacusado sostuvo que cuando acudió a la oficina de Prado buscando asesoría legal, el abogado le insistió que solicitara a Verdejo $25,000 y que mintiera a los agentes federales y, a su vez, al Gran Jurado, sobre su participación en el crimen para dar la impresión de que el expúgil era el único responsable.

Juicio contra Félix Verdejo. ( Ilustración / Miguel Bayón )

Día 15: miércoles, 12 de julio de 2023: El juez federal Pedro Delgado Hernández detuvo la continuación del juicio debido una situación improvista. Solamente se presentó a sala Jason González Delgado, abogado de Verdejo. Gabriela Cintrón Colón, quien días antes fue vista con una mascarilla, no acudió a la sala. El acusado tampoco estuvo presente. El jurado fue despachado.

Día 16: jueves, 13 de julio de 2023: La defensa presentó a dos de los cinco testigos como parte del juicio. Uno de los ellos fue Cruz Manuel García, preparador físico y entrenador de atletismo que trabajó con Verdejo para varias de sus peleas. El objetivo de su regreso a sala fue para reconocer el carácter del expúgil. Además, Wilnelys Torres Sánchez, supervisora en el área de infracciones en AutoExpreso, declaró a preguntas de Jason González Delgado que el sistema de peaje en el Puente Todoro Moscoso falló en registrar si la Dodge Durango pasó el 28 de abril de 2021. Ya fuera por problemas con las lecturas de los sellos de AutoExpreso o las cámaras que apuntan a las tabillas, una significativa cantidad de autos que transitaron por los carriles seis y siete entre las 9:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía pasaron sin identificar.

Día 17: viernes, 14 de julio de 2023: Alex Cintrón Castellano, supervisor de investigaciones en el Instituto de Ciencias Forences, declaró que su labor fue recopilar imágenes del auto incautado el 2 de mayo de 2021. Además, roció un reactivo usado para revelar sangre en la escena de un crimen. Cintrón Castellano aseguró que no se encontró rastro de sangre dentro de la Dodge Durango donde, presuntamente, Keishla Rodríguez fue golpeada, drogada y amarrada con alambres de metal. Por otro lado, Ana Arroyo Sánchez, investigadora del ICF, relató el proceso que se llevó a cabo para recuperar el cuerpo de la víctima cuando fue encontrado cerca del mangle en la Laguna San José el 1 de mayo de 2021. Además, en el suelo del Puente Moscoso dos casquillos de bala de distintos calibres fueron encontrados y analizados. La composición del jurado sufrió un cambio cuando el 10 fue excusado por el alterno tres. Quedó compuesto por ocho varones y cuatro féminas.

Día 18: lunes, 17 de julio de 2023: El reemplazo de un jurado provocó el atraso de un día en el juicio. Las partes estuvieron reunidas en la oficina del juez Pedro Delgado Hernández durante casi siete horas. Los testigos de la defensa no llegaron y se desarrolló la discusión en privado con el juez, con fiscales, abogados y, aparentemente, la participación de traductores. Poco después de las 5:00 p.m., el juez regresó a sala e informó el cambio del jurado.

Día 19: martes, 18 de julio de 2023: La defensa de Félix Verdejo Sánchez presentó tres testigos adicionales para estimular la reputación del exboxeador. Una de las personas que testificó fue Yashira Marie Verdejo Sánchez, hermana del acusado. También declararon Nilka Marie Colón Torres y Nicole Vázquez Avilés, quienes tuvieron relaciones sentimentales con Verdejo. Las tres describieron a Verdejo como una persona “buena” y “pacífica”.

Félix Verdejo Sánchez en el juicio en su contra. ( Ilustración/Miguel Bayón )

Día 20: jueves, 20 de julio de 2023: La defensa de Félix Verdejo Sánchez concluyó durante la tarde del jueves la presentación de testigos en el juicio que se lleva a cabo contra el exboxeador. El patólogo forense Mark Shuman fue el último deponente. Declaró que, basado en un análisis que hizo de las fotos y, a su vez, del informe completado en el Instituto de Ciencias Forense (ICF), Rodríguez Ortiz estaba sin vida cuando fue lanzada a la Laguna San José. También dijo que sus opiniones pudieron haber sido distintas con un mejor conocimiento de los hechos del caso.

Día 21: viernes, 21 de julio de 2023 La fiscal Jeannette Collazo notificó al juez federal Pedro Delgado Hernández por medio de una moción que no presentará testigos de refutación. La defensa de Verdejo concluyó su presentación la tarde de jueves con el testimonio del patólogo forense Mark Shuman. El juez instruyó que los argumentos finales comenzarían el lunes, 24 de junio.

Día 21: lunes, 24 de julio de 2023: La defensa de Félix Verdejo Sánchez presentó una petición para que se declarara un “juicio nulo”, pero el juez Pedro Delgado Hernández la denegó. De inmediato, llamó al jurado y comenzaron los argumentos finales. El fiscal Jonathan Gottfried elaboró un conmovedor recuento de los hechos relacionados al homicidio de Keishla Rodríguez Ortiz que se extendió por cerca de seis horas.

El fiscal Jonathan Gottfried solicitó que el jurado declare culpable a Félix Verdejo Sánchez de todos los cargos imputados en relación al asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz, perpetrado el 29 de abril de 2021. ( Miguel Bayón )

Día 22: martes, 25 de julio de 2023: En su argumentación final, el principal abogado de Félix Verdejo, Jason González Delgado, concentró los argumentos finales en un último intento por perforar las teorías del Ministerio Público y, a su vez, señalar que los hermanos Ricardo y Luis Cádiz Martínez son quienes realmente conocían los hechos que terminaron con la vida de Keishla Rodríguez Ortiz. Luego de una refutación de Fiscalía, el jurado recibió las instrucciones finales antes de retirarse a deliberar. Sin embargo, 20 minutos después, enviaron una nota al juez pedro Delgado Hernández en la que solicitaban fueran excusados hasta el próximo día. El juez acogió la petición y citó las partes para las 9:00 a.m. del día siguiente.

Día 23: miércoles, 26 de julio de 2023: En el primer día completo de deliberación, el jurado envió dos notas al juez Pedro Delgado Hernández. La primera fue a las 9:32 a.m. solicitando dos copias adicionales de las instrucciones finales, lo cual fue concedido. La segunda nota llegó a eso de las 3:22 p.m. Pidieron unos nombres, además de unas diapositivas de los argumentos finales presentados en el juicio. No se informó si eran de la defensa o del Ministerio Público. Sin embargo, se les indicó que las presentaciones finales de ambas partes no formaban parte de la evidencia. Tras cerca de nueve horas deliberando, el jurado pidió ser excusado hasta el próximo día.

Día 24: jueves, 27 de julio de 2023: Luego de una mañana sin novedades, el jurado entregó al juez una nota temprano en la tarde, –la quinta desde que comenzó el proceso de deliberación el miércoles- con dos preguntas adicionales: una sobre una pieza evidencia y otra sobre la confirmación de un “ítem”, según explicó el propio juez Pedro Delgado Hernández. Los nueve hombres y tres mujeres que evaluaban la prueba fueron excusados a eso de las 6:30 p.m. Sin embargo, el juez advirtió que de no llegar a un veredicto el viernes, estaban preparados para continuar deliberando el sábado.

Día 25: viernes, 28 de julio de 2023: Luego de cerca de 26 horas estudiando la evidencia, el jurado no había determinado si el exboxeador era o no culpable en los cuatro cargos que pesaban en su contra por el homicidio de Keishla Rodríguez Ortiz. Al filo de las 5:00 p.m. y con una sala llena de familiares, miembros de la prensa y alguaciles, el juez instruyó directamente a los nueve hombres y tres mujeres a cargo de evaluar la prueba a que continuaran con su deliberación, lo que suponía algún tranque entre sus integrantes para llegar a un veredicto en uno o varios de los cargos. Previamente, el jurado había enviado varias notas al juez, dos de ellas relacionadas a la hoja del veredicto. A eso de las 8:13 de la noche, el juez Pedro Delgado Hernández anunció a las personas presentes en sala que el jurado había llegado a un veredicto: Félix Verdejo Sánchez fue declarado culpable por los delitos de secuestro que resultó en la muerte de una persona y por la muerte de una criatura por nacer. El jurado no se puso de acuerdo en los delitos de “carjacking” que resultó en la muerte de una persona y utilizar de un arma de fuego para cometer un delito. La vista de sentencia fue pautada para el viernes 3 de noviembre de 2023. A su salida del tribunal, la familia de Keishla Rodríguez Ortiz expresó que se hizo justicia. Verdejo se expone a una posible pena de por vida en la cárcel.

Lista de testigos:

Keila Ortiz, madre de la víctima

Angeline Ortiz, expareja de José Rodríguez, padre de la víctima.

Beleriz Rodríguez Ortiz, hermana de la víctima

David Ruiz Berríos, compañero de entrenamiento.

Mayra Cruz Carmona, directora laboratorio Las Cumbres

José Luis Torres Byron, agente de la Policía que recibió la querella en el cuartel de Caimito

Agente Rafael Ortiz Piñero, de la División de Personas Desaparecidas.

Teniente José Bonilla Ortiz, Exdirector de la División de Homicidio.

Agente Manuel Colón Ruiz, de la División de Crímenes Mayores

Waldiman Reyes Martínez, investigador forense a cargo de tomar fotos del auto de la víctima

Cruz Manuel García, preparador físico y entrenador

Jason Martínez Marcial, agente y analista de licencia de armas

Ricardo Díaz Torres, de Homeland Security Investigations. Hizo las extracciones del teléfono móvil de Verdejo.

Luz Silva Torres, experta en toxicología forense

Rosa Rodríguez Castillo, patóloga forense que realizó la autopsia de la víctima

Xiomara Rivera, odontóloga forense

Joseph Soeka, analista del laboratorio de ciberseguridad del Departamento de Justicia de Estados Unidos

Ricardo García, gerente general FCA Caribbean, que le proveyó la Dodge Durango

Héctor González Acevedo, gerente de servicio al cliente de AutoExpreso

Whitney Blakenship, agente especial del FBI que recopiló las grabaciones de cámaras de seguridad

Junior “Macho” Zavala, excuñado de Keishla Rodríguez

Amanda Colón, expareja de Verdejo

Eliz Marie Santiago Sierra, expareja de Verdejo

Carlos Colón Vilches, gerente de seguridad en la empresa JetBlue

Ricardo Cádiz Martínez, hermano del coacusado

Suheily Rivera Valentín, expareja de Ricardo Cádiz Martínez.

José Acevedo Delgado, oficial de la Policía de Vehículos Hurtados

Luis A. Cádiz Martínez, testigo estrella del Ministerio Público y coasusado del crimen

Keila Rivera, enfermera del Centro de Detención Metropolitano en Guaynabo donde está recluido el acusado

Juan Santiago Espada, agente especial del Evidence Response Team (ERT)

Matthew Wilde, agente especial del FBI a cargo de la triangulación para localizar de los móviles de Verdejo y Rodríguez Ortiz

Testigos de la defensa:

Wilnelys Torres Sánchez, supervisora en el área de infracciones en AutoExpreso

Cruz Manuel García, preparador físico y entrenador de atletismo

Alex Cintrón Castellano, supervisor de investigaciones en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF)

Ana Arroyo Sánchez, investigadora del ICF y asistente en la escena del crimen

Eduardo Pérez, supervisor de armas y marcas de herramientas del ICF.

Nilka Colón Torres, expareja de Verdejo.

Nicolle Vázquez Avilés, expareja de Verdejo.

Yashira Marie Verdejo Sánchez, hermana del acusado.

Mark Shuman, patólogo forense