Agentes adscritos al distrito de Fajardo, investigaron una querella de robo reportada en horas de la mañana de hoy miércoles, en la gasolinera Puma Santa Paula, ubicada en la carretera PR-3, de ese municipio.

Según informó la querellante, a eso de las 5:00 a.m. cuatro asaltantes vestidos de negro llegaron al establecimiento, uno con máscara blanca portaba un arma de fuego y mediante intimidación y amenazas, le despojó de unos $100 de la caja registradora.

Además, robaron un teléfono celular IPhone 14 Pro Max y mercancía pendiente de inventario.

En este incidente nadie resultó herido y los asaltantes abandonaron el lugar con rumbo desconocido.

El agente Héctor Burgos, adscrito al distrito de Fajardo, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo.