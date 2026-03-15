La Policía de Puerto Rico investiga cuatro asesinatos reportados entre horas de la noche del sábado y la madrugada de este domingo, en hechos separados en los pueblos de San Juan, Cabo Rojo, Aguas Buenas y San Germán.

Según el informe preliminar de los hechos, el primer caso ocurrió cerca de un negocio que ubica en la avenida José de Diego en Río Piedras.

En el lugar se encontró un hombre herido de bala. El perjudicado, identificado como Augusto Santil Valenzuela de 59 años, fue atendido por paramédicos en el lugar y transportado al Hospital San Francisco, en Río Piedras, donde posteriormente falleció.

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La Policía investiga.

El segundo caso se reportó a eso de las 7:00 de la noche del sábado, en la Carretera 790 del barrio Mulitas en Aguas Buenas.

Una llamada al centro de mando de la Policía de Caguas alertó a los agentes acerca de unos disparos en el kilómetro 7.3 del mencionado lugar y al llegar las unidades de la policía encontraron un hombre identificado como Brian Vázquez Cancel de 25 años residente de Guaynabo que presentaba heridas de bala que le causaron la muerte.

Relacionado a estos hechos otro hombre fue trasportado a un hospital del área metropolitana por haber recibido heridas de bala. Su condición fue descrita como de cuidado.

El caso fue investigado inicialmente por la agente Viviette Rivera del Distrito y referido a la División de Homicidios del Centro de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

El tercer caso ocurrió a eso de las 10:00 de la noche del sábado en la parte posterior de un negocio ubicado en Cabo Rojo.

Al llegar agentes al lugar, encontraron el cuerpo de un hombre identificado como Damil Gabriel Rodríguez Álvarez de 20 años residente de Lajas, con varias heridas de balas en diferentes partes del cuerpo. El joven murió siendo transportado a un hospital del área.

En la escena también resultó herido de bala un hombre identificado como Bryan Martell Cruz de 28 años, residente de San German, quien recibió varias heridas de balas en diferentes partes del cuerpo y fue transportado al Centro Médico en Río Piedras. Se desconoce su condición.

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La Policía sigue investigando el caso.

El cuarto asesinato se reportó a eso de la 1:00 de la madrugada de este domingo, en la entrada del edificio 9 del residencial El Recreo en San Germán.

Según la investigación preliminar, al llegar la Policía al lugar, encontraron el cuerpo de un hombre identificado como Julio N. Casiano Santana, de 49 años residente de San German, quien presentaba varias heridas de balas en diferentes partes del cuerpo.

Casiano Santana había salido de prisión con una probatoria federal de un año. La Policía investiga.

No se informó de ningún arresto relacionado a estos casos.