Un ciudadano fue agredido en medio de un robo reportado durante la madrugada de hoy, domingo, en el sector Vacía Talega, en Piñones.

El querellante reportó a las 2:30 a.m. que cuatro enmascarados, vestidos de negro y utilizando guantes, lo despojaron, mediante amenaza e intimidación y con un arma de fuego, de varias pertenencias.

Entre ellas un par de tenis marca Balenciaga, un teléfono celular iPhone 15 Pro Max, una cartera marca Coach, una pistola Glock, modelo 19X, dos cargadores con municiones, una licencia de conducir y $60 en efectivo.

Durante el incidente, la víctima recibió un golpe en el lado izquierdo de la cabeza, por lo que recibió asistencia médica.

La investigación fue referida a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.