El presidente del Centro Unido de Detallistas, (CUD), Jesús E. Vázquez Rivera, hizo hoy un llamado a las agencias de seguridad para que reevalúen sus planes de seguridad y no intervengan “por capricho” en los comercios del Condado, ante los recientes disturbios protagonizados por grupos de turistas que incumplen con la Orden Ejecutiva establecida para evitar contagios con el COVID-19.

Este tipo de intervención, opinó Vázquez Rivera, afecta seriamente los comercios que llevan un año enfrentando la crisis económica a consecuencia de la pandemia.

A su vez, aseguró en declaraciones escritas, que los comerciantes están cumpliendo con los protocolos del Departamento de Salud y mostró su preocupación por que varios dueños de negocios son intervenidos a diario.

“Luego de pasada las últimas semanas hemos visto grandes intervenciones de las agencias gubernamentales en los establecimientos comerciales, las cuales han ocasionado cierres y multas. Nosotros estamos conscientes que la mayoría de los comerciantes están cumpliendo con sus protocolos y sabemos que en áreas metropolitanas hay una avalancha de turistas que no están ayudando a la causa y no siguen las reglas. Pero, por lo que hemos visto, parece que la soga corta por lo más fino y siempre castigan al que no tiene la culpa”, expresó el presidente del CUD.

Destacó que, a un año de la pandemia en Puerto Rico, los pequeños y medianos comerciantes han sido los más afectados aun cuando considera que han demostrado que cumplen con todos los requisitos del gobierno.

El líder del CUD hizo un llamado a no bajar la guardia y seguir con las medidas preventivas de salud contra el COVID-19, al tiempo que exhortó a los negocios a continuar en cumplimento con la OE por el bien de su equipo, su familia y sus consumidores.