El grupo Jornada se acabaron las promesas culminó la manifestación de esta mañana en el vestíbulo de las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal ubicadas en el edificio World Plaza, en la avenida Luis Muñoz Rivera, como antesala a las actividades del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

En un comunicado de prensa, el grupo expresó que la JSF está desangrando las arcas públicas y los bolsillos de la clase trabajadora con los constantes aumentos en los servicios básicos.

“Las medidas de austeridad que han impuesto generan terribles problemas sociales y económicos que empeoran nuestra ya pésima calidad de vida. A más de seis años de estar en funciones lo único que garantizan es premiar a quienes han saqueado el país, y llevarnos a la miseria”, sostuvo su portavoz Joselyn Velázquez, quien responsabilizó al ente fiscal del deterioro en los servicios de salud, seguridad, educación y en la economía.

La protesta también se llevó a cabo un día antes de que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia ofrezca su tercer mensaje de situación del país, en el que hablará sobre temas como desarrollo económico, la reconstrucción, la justicia social y la calidad de vida en la isla, al igual que los logros de su administración.

También se hizo un llamado a continuar la movilización y exhortó al pueblo a que el 1 de mayo se lance a la calle a protestar.

“No vivimos en un país en el que podamos tomar decisiones y que hay gente extranjera a nuestros intereses y a nuestro país que son los que están tomando decisiones por nosotros y que eso está mal. No podemos seguir callándonos mientras la junta sigue destruyendo nuestro futuro, porque cuando nuestros niños de educación especial, yo soy madre de uno, no se le dan las terapias del habla, la terapia ocupacional, la terapia psicológica y vemos como nuestros hijos no avanzan porque no hay dinero para las terapias, porque hay mucho dinero para robar, pero no hay dinero para la gente”, manifestó Velázquez en su mensaje final.

Protesta del grupo "Jornada se acabaron las promesas" en el vestíbulo donde ubica la sede de la Junta de Supervisión Fiscal, en San Juan. ( Captura de Facebook )

Los integrantes del grupo alegaron que la puerta de cristal de la entrada no fue rota por ellos, sino por miembros de la seguridad del edificio una vez habían ocupado el vestíbulo.