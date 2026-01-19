Un nuevo esquema de fraude mediante el envío de mensajes de textos en cadena en los cuales alegan que el consumidor posee una deuda con el sistema de AutoExpreso, fue revelado hoy por el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo.

La Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor identificó una nueva modalidad que fue descrita como altamente sofisticada.

“El fraude consiste en el envío de un mensaje de texto indicando que se registró un ‘peaje pendiente de pago asociado a su vehículo en el sistema AutoExpreso’, esto es un intento de llamar la atención del consumidor para que luego pulse un enlace (https://sshorturl.at/Ep3dQ) que es utilizado por estos elementos criminales para hurtar la data del dispositivo que se utiliza para acceder a ese ‘link’”, comentó Torres Montalvo.

Como parte del esquema, otra parte del mensaje de texto indica que para evitar cargos adicionales o posibles restricciones, se le exhorta al ciudadano a realizar el pago de forma segura en línea a través del “portal oficial” https://sshorturl.at/Ep3dQ.

Igualmente, provee una fecha del anuncio, como un mecanismo para intentar brindar falsa seguridad al consumidor sobre su veracidad.

“Hacemos un llamado a todos los consumidores que hubiesen recibido este mensaje a no pulsar el ‘link’ que envían. No caigan en esta trampa que solo busca el hurto de información personal, incluyendo datos del Seguro Social y hasta cuentas bancarias”, sostuvo el funcionario en un comunicado de prensa.

Si observan este mensaje, pueden comunicarse con la agencia a través las páginas oficiales en las redes sociales de Facebook, Instagram y/o ‘X’ (DACO a tu favor), al igual que el portal del departamento en la Internet: www.daco.pr.gov.

Es muy importante estar alertas y no responder a estos textos sin antes corroborar su autenticidad”, culminó diciendo el secretario.

El diciembre de 2022, DACO creó la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor con el fin de mantener al consumidor alerta sobre nuevas plataformas de fraude.