Como “penosa, desafortunada y desorientada en derecho”, describieron este martes los abogados del cantante de música urbana Daddy Yankee, la petición realizada por su futura exesposa, Mireddys González Castellanos, de nombrar a un administrador judicial para que se haga cargo de las corporaciones creadas para dirigir su carrera artística.

Según una moción presentada este mediodía por los abogados Carlos Díaz Olivo, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg, la petición realizada ayer, lunes, por Mireddys “es acto temerario e, incluso, vergonzoso, pues denota desconocimiento de los principios básicos conceptos del derecho”.

En medio de la pugna, los abogados denunciaron falta de cooperación de Mireddys y su hermana, Ayeicha González Castellanos, para entregar las corporaciones al artista. Por ello, solicitaron que se le imponga sanciones.

Específicamente, los abogados de Mireddys, Roberto Alonso y Mariel Colón Miró, presentaron una petición para que el juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, nombrara al catedrático en derecho, Luis Aníbal Avilés Pagán, para que sirva de síndico de las corporaciones El Cangri y El Cartel Records, así como evalúe la necesidad de disolver estas empresas. La petición ocurre en medio de un pleito de divorcio entre la pareja, el cual ha dado de qué hablar desde diciembre pasado.

“En su moción, la parte demandada alega que hay un empate en las juntas de directores de las corporaciones El Cartel Record, Inc y Los Cangrís, Inc. y que el demandante hizo transferencia de sobre $100,000 de manera contrario a sentencia del Tribunal, por lo que solicita que se designe como administrador de estas entidades al profesor Luis Aníbal Avilés. Lo solicitado, por la parte demandada, además de estar reñido con la realidad fáctica, resulta totalmente improcedente en derecho”, respondieron los abogados del artista.

Pero, el documento es más revelador, al apuntar a que el profesor Avilés Pagán ha sido consultado por Daddy Yankee en este caso y que, además, es compañero de trabajo de Díaz Olivo. Por ello, dicen que su designación como administrador podría ser conflictiva.

El documento legal de Daddy Yankee va más lejos, al exponer que los abogados de Mireddys denotan desconocimientos de aspectos legales que se aprenden durante el primer año de estudio en derecho. Además, se les acusa de querer ventilar el caso judicial en los medios de comunicación y de tener una actitud “temeraria” sobre asuntos ya establecidos por el tribunal.

“La moción de la parte demandada obvia y denota desconocimiento de ciertos conceptos fundamentales que todo iniciado en la disciplina jurídica aprende en su primer semestre de su primer año en la Escuela de Derecho. Esto es, que cualquier solicitud de remedio que una persona solicita de un Tribunal de Justicia tiene que presentarse a través de una alegación que se conoce como el escrito de Demanda y de conformidad a lo dispuesto por las Reglas de Procedimiento Civil de 2009″, dice el escrito, que luego expone cómo se debió pedir el nombramiento del administrador judicial.

Según la postura de los abogados de Daddy Yankee, el 26 de diciembre se dictó sentencia en la demanda que radicó el reguetonero contra Mireddys, quien fungía como presidenta de las corporaciones, así como a su hermana Ayeicha, quien era la secretaria y tesorera. Se alude a que estas no apelaron la decisión.

“En la sentencia final dictada, se dispuso la transferencia gerencial de la empresa El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc. de manos de las demandadas al demandante Ramón Ayala Rodríguez, (nombre de pila del artista). Así también, se ordenó a las demandadas a viabilizar una transición ordenada del control de los asuntos corporativos, entregando todos los expedientes, contratos y contraseñas relacionadas a las empresas”, dice la moción.

“Se reitera que las demandadas no presentaron una reconvención, y que la sentencia dictada es final y firme, y lo que pretende ahora tramitarse es cosa juzgada, por lo que jurídica y procesalmente las codemandadas están impedidas de relitigar lo resuelto, y el escrito presentado lo que denota es un patente incumplimiento con lo acordado en todas las facetas de este litigio”, añadieron.

Pero, más allá del alegato de que Mireddys pretende cambiar lo ya determinado, los abogados de Daddy Yankee rechazaron que los argumentos que esta esbozó para solicitar al síndico judicial sean correctos.

En primer lugar, rechazaron que exista un “empate” en la Junta de Directores de las corporaciones que impida tomar decisiones.

“Este ordenó expresamente la salida de las demandadas de todas sus posiciones gerenciales en las corporaciones El Cartel Records, Inc y Los Cangrís, Inc, incluyendo específicamente sus posiciones en las juntas de directores de estas empresas. En la actualidad los directores de estas entidades son Ramón Ayala y Yamilette Ayala y entre ellos no existe no existe ningún tranque o empate de ninguna naturaleza”, explicaron.

Se clarificó, además, que la orden en la que se expresa que debe haber consenso entre el artista y su futura exesposa es para hacer “desembolsos” mayores de $100,000. Por ello, se clarificó que lo que Daddy Yankee realizó fue una transferencia de cuenta de banco, pero no un uso del dinero.

“Los importes monetarios depositados en las cuentas bancarias de las corporaciones al momento que se dictó la Sentencia Final en este caso siguen aún intactas y depositadas en su totalidad en cuentas bancarias a nombre de las mismas entidades, con mayor protección y ganando más intereses a cuando administraban las cuentas, las codemandadas”, se explicó.

Ese cambio de dinero de las cuentas bancarias fue de $118 millones.

“Para explicarlo de manera muy sencilla y de fácil entendimiento, lo que aconteció fue únicamente, que importes monetarios de las corporaciones que estaban en dos cuentas bancarias en el Firstbank, se transfirieron al Oriental Bank, lo que repercutió en un beneficio inmediato para las entidades, quienes disfrutaran un aumento de un 0.84% a 3-4.5% anual en concepto de intereses bajo cuentas segura y sin riesgo. Este cambio de cuentas no conllevó gasto, retiro, ni distribución de capital para el dueño, contratista o ningún tercero, ni consecuencias contributivas para las entidades”, dice la moción.

Tras la aclaración, los abogados de Daddy Yankee acusaron a los abogados de Mireddys de querer dilucidar el caso en los medios de comunicación.

“El único asunto aún pendiente bajo la jurisdicción del Tribunal es la solicitud de desacato por incumplimiento de las codemandadas con la Sentencia dictada que ya es final y firme. Por consiguiente, la solicitud de designación de un administrador judicial o síndico según normativa procesal civil que rige nuestro ordenamiento es totalmente improcedente. La misma obedece a una estrategia burda de distracción para pretender litigar en los medios de comunicación, lo que resulta totalmente improcedente en el Tribunal”, se expresó en la moción.

Sobre este particular, los abogados de defensa emitieron unas declaraciones escritas en la que afirman que Daddy Yankee no tiene interés de que su caso se discuta mediáticamente.

“El señor Ayala ha sido consistente, solicitando que su mensaje y solicitudes se realicen por los canales correctos, en el Tribunal, a diferencia de la señora Mireddys quien ha instruido a sus abogados a participar de todo programa posible para difamar al señor Ayala. Estas campañas mediáticas y difamatorias no logran alterar las derrotas jurídicas experimentadas por las demandadas. El señor Ayala como presidente de las empresas, va a descargar sus responsabilidades y hará todo lo que sea necesario para conseguir cada detalle y asunto relacionado a sus entidades mientras fueron manejadas por las hermanas González, tomará las medidas, y entablará todos los procesos que correspondan”, dice el escrito.

Mientras, como parte de la moción presentada al tribunal, los abogados del cantante reiteraron el incumplimiento de las hermanas González Castellanos para hacer la transición del control de las corporaciones con Daddy Yankee. Por ello, solicitan sanciones en su contra.

“Se solicita se declare no ha lugar la solicitud de orden para designar un administrador judicial y además imponga sanciones por temeridad y frivolidad a la parte demandada por su conducta contumaz ante este foro judicial y se ordene a las codemandadas a circunscribirse a cumplir con lo ordenado y acordado en la vista del 14 de enero de 2025″, concluye la moción.