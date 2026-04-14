Personal de la agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), tomó la custodia de Noé Emmanuel Torres Santiago de 24 años, uno de los tres sospechosos del asesinato del agente de la División de Drogas de Ponce, Eddie Santiago Rentas, durante una operación encubierta, el pasado viernes.

Torres Santiago, que se encontraba hospitalizado en el Centro Médico de Puerto Rico en Río Piedras, fue dado de alta hoy y enfrentará la justicia federal.

Este resultó herido de bala junto a José Ángel Colón Arroyo alias “Coco” de 20 años, durante un intercambio de disparos. Este último continúa recluido. No se informó la condición.

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Mientras que Efraín Coimbre Lugo, de 24 años, está ingresado en prisión sin fianza por cargos de violación a la Ley de Armas.

De acuerdo con la base de datos del Tribunal Federal, al filo de la medianoche del pasado sábado, 11 de abril contra el trío se radicaron varios cargos tras su presunta participación en el crimen contra el agente.

Específicamente, contra cada uno de ellos, se radicaron cargos por posesión de un arma de fuego automática, por posesión de un arma de fuego con el número de serie mutilado, y por colaborar y participar de un crimen.

Además, contra Coimbre Lugo, quien se entregó a las autoridades el sábado, se radicó un cargo adicional por posesión de un arma de fuego por ser convicto.

De acuerdo con la pesquisa, este reveló que fue el conductor del vehículo en el que se transportaban a los otros dos implicados, el cual fue recuperado el viernes cerca de un residencial en Ponce.

La tragedia ocurrió durante una vigilancia de una transacción en el estacionamiento de Sam’s Club en la comunidad Pámpanos de ese municipio, al mediodía del pasado viernes.

El occiso, quien era el agente investigador del caso que le costó la vida, prestaba vigilancia junto a otro agente mientras se realizaba una transacción para la venta de armas en el estacionamiento antes mencionado, cuando intentaron asaltarlo.

Al ver que le apuntaban con un arma de fuego para asaltarlo mientras contaba el dinero que pagaría para la compra de dos armas ilegales y un segundo delincuente salió de un vehículo armado, los enfrentó. Dos de los tres participantes resultaron heridos de bala mientras que el agente murió de camino al hospital.

Mañana miércoles, Santiago Rentas será ascendido póstumamente al rango de coronel en una ceremonia que se llevará a cabo en el Coliseo Dolores “Toyita” Martínez en Juana Díaz, donde será su velorio. La ceremonia de honores póstumos se programó para el viernes al mediodía, antes de su salida al Cementerio Municipal Nuevo de ese municipio.