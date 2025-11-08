Una joven de 26 años murió este sábado, tras chocar a un auto que salía de una panadería en Juana Díaz y luego estrellarse contra un poste de concreto, informó la Policía.

El accidente fatal ocasionó esta mañana problemas viales, ya que se reportó en la transitada carretera PR-1.

Según informó la policía, el accidente ocurrió en la zona del kilómetro 114.4, frente a la panadería Los Viajeros Bakery.

“De acuerdo a la investigación preliminar, se desprende que, mientras el conductor Roberto Martínez León, de 67 años, se disponía a salir del estacionamiento de la panadería en su vehículo Honda Accord, color negro, del año 2019, fue impactado por la parte frontal derecha, con la parte frontal izquierda del vehículo Toyota Yaris, color blanco, del año 2019, conducido por Linda Liz Rodríguez Matos de 26 años y residente de Ponce, la cual continuó la marcha por el área verde e impactó un poste de concreto que ubica en la parte izquierda de la carretera, resultando con heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto", detalla el informe policiaco.

El agente Flores, de la División de Patrullas de Carreteras Ponce, y el fiscal Daniel Vélez Carrera se hicieron cargo de la investigación.

Se informó que los vehículos fueron ocupados para fines de peritaje. Además, se le fue realizó la prueba de aliento para detectar el consumo de bebidas embriagantes a Martínez León, quien arrojó negativo.

Las autoridades fueron notificadas del incidente a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.