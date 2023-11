Para la familia de Keishla Marlen Rodríguez Ortiz, el viernes fue un día difícil, aunque a su salida del tribunal federal aseguraron que la sentencia dictada contra el exboxeador Félix Verdejo Sánchez, les brinda cierto alivio y les permite cerrar otro episodio tras el asesinato de la joven.

A su salida del tribunal, Keila Ortiz, madre de Keishla, dijo a los medios reunidos allí que el día fue “difícil, pero ya se le hizo justicia a la nena”. Y no es para menos pues las emociones estuvieron a flor de piel durante la larga jornada de la vista de sentencia, en la que los familiares de Rodríguez Ortiz tuvieron la oportunidad de dirigirse al Tribunal, a Verdejo, e incluso a los abogados del convicto pugilista.

Tanto Ortiz como Berenice, la hermana de Keishla, acudieron hoy al Tribunal vistiendo uno de los trajes de su hija, quien fuera asesinada por el otrora boxeador. Precisamente, se trataba del mismo atuendo que vestía Keishla en la imagen que fue utilizada por las autoridades para dar a conocer la desaparición de la joven, que se reportó el 29 de abril del 2021. Según Ortiz, decidió utilizar el atuendo para dejarle saber a todos “que ella (Keishla) está aquí con nosotros”.

Tras la sentencia pronunciada contra quien una vez fue conocido como “El Diamante” en el mundo de los puños y las narices chatas, Ortiz aseguró que “llega un alivio, porque ¿tú sabes que es lo que pasa?, Que ese asesino ya no le va a volver a hacerle daño a más ninguna mujer y a ningún niño”, sostuvo.

De otra parte, Ortiz manifestó sus respetos hacia el padre de Keishla, José Antonio Rodríguez, quien manifestó que perdonaba al boxeador por el crimen. “Estas son palabras del corazón de padres responsables como nosotros, una familia unida”, dijo la compungida mujer. “Él lo perdonó como padre. Yo respeto muchísimo al papá de mis hijos”, sostuvo Ortiz, quien añadió que aún no está lista para perdonar al boxeador.

Quizá uno de los momentos más emotivos de la vista fue durante la alocución del padre de Keishla, quien en todo momento le habló directamente a Verdejo Sánchez y lo confrontó con el hecho de que la hija del ahora convicto no contará con su padre. De hecho, Rodríguez explicó sus expresiones cuando manifestó en sala que si algún día tuviera que hacer algo por la hija de Verdejo, “créeme que lo voy a hacer. Pero tú no lo hiciste por la mía, para que veas que somos padres distintos”.

“El mundo, la vida da muchas vueltas y puede ser que ella se encuentre en una situación, no como esta. Puede ser que se quede a pie en un vehículo y yo la pueda ayudar. Cualquier cosa, yo voy a hacer lo que él no hizo”, sostuvo Rodríguez, quien añadió que “mi hija, pues, trataron de mancillar su reputación y hoy me tocaba el turno de defenderle. Lo hice. Pero, pues, se encargaron de mancillarla”.

De otra parte, el padre de Keishla insistió que espera que en algún momento, Verdejo Sánchez acoja el pedido que le hizo en sala y le dé la oportunidad de sentarse cara a cara para conversar sobre lo ocurrido. “Bueno, se lo repetí cuatro veces. Inclusive le pedí ayuda a sus abogados que me hicieran esa petición realidad y veremos a ver”, dijo.

“Todos los días lo pido. Le pido al señor que me ayude y que él me dé la oportunidad de sentarme con él y hablar con él”.

Por último y ante la proximidad del que habría sido el cumpleaños número 30 de su hija, Rodríguez dijo que será un cumpleaños diferente. “Diferente a los demás, pero ya por lo menos ella descansa en paz. Va a descansar en paz y no vamos a tener ese ajetreo de estar pendiente a esto aquí, y pues continuar nuestro camino y que ella vuele hacia donde va.