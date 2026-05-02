Safford, Arizona. El rapero Prakazrel “Pras” Michel de los Fugees, ganador de un Grammy, se ha presentado en una prisión federal para comenzar una condena de 14 años tras una condena por canalizar ilegalmente millones de dólares en contribuciones extranjeras a la campaña de reelección del expresidente Barack Obama en 2012.

Michel ingresó en prisión el jueves, según un portavoz, y en los registros federales figura como recluso en una institución penitenciaria de baja seguridad en Arizona.

“Hoy es un día doloroso para Pras, para su familia y para todos los que creen en un sistema de justicia justo. Pras honra el proceso legal al presentarse para comenzar su condena”, declaró Erica Dumas, portavoz de Michel, añadiendo que su equipo legal sigue impugnando sus cargos.

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“Este capítulo es difícil, pero no es el último”, dijo Dumas.

Michel, de 53 años, fue declarado culpable en 2023 de 10 cargos, entre ellos conspiración y actuación como agente no registrado de un gobierno extranjero. Fue condenado a finales del año pasado.

Según la fiscalía, obtuvo más de 120 millones de dólares del multimillonario malasio Low Taek Jho -también conocido como Jho Low- y dirigió parte de ese dinero a través de donantes de paja a la campaña de Obama. Michel también trató de poner fin a una investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre Low, manipuló a dos testigos y cometió perjurio en el juicio, según los fiscales. Low ha mantenido su inocencia.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.