Miembros de la organización criminal “Los del campo”, acusados de traficar heroína, fentanilo y otras drogas en Aguas Buenas y Cidra, presuntamente obtenían permisos legales de armas para adquirir municiones y recurrían a tiroteos, asesinatos e intimidación para controlar sus puntos de drogas, según una acusación federal contra 55 personas.

Agentes federales se desplegaron durante la mañana de este miércoles en Aguas Buenas, Cidra y áreas limítrofes para diligenciar órdenes de arresto contra los presuntos integrantes de la organización, que fueron acusados formalmente por un gran jurado federal el pasado 4 de noviembre.

Según informó Héctor Ramírez Carbó, fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico, la organización operaba desde 2022 y distribuía heroína, fentanilo, crack, cocaína, marihuana, clonazepam, oxicodona y alprazolam a menos de 1,000 pies de los residenciales públicos Jardines de Cidra, Práxedes Santiago, Vistas de Jagüeyes y Vista Alegre, así como en zonas cercanas, con el propósito de obtener importantes ganancias económicas.

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Para mantener el dominio de los puntos de drogas, los acusados presuntamente participaban en actos violentos, incluidos tiroteos y asesinatos. Además, la organización transportaba y distribuía cantidades de cocaína de varios kilogramos en Estados Unidos continental y utilizaba radios de comunicación, teléfonos celulares y aplicaciones de mensajería para coordinar sus actividades.

La acusación también sostiene que los integrantes de la organización publicaban fotografías y videos, incluidos videos musicales, en distintas redes sociales para exhibir su poder, su vinculación con el grupo y el control que ejercían sobre los territorios donde operaban.

“Este caso representa otro paso en nuestra lucha contra el narcotráfico y la violencia de las pandillas. Quiero agradecer la colaboración de las agencias del orden público federales, estatales y locales que unieron esfuerzos para desmantelar esta organización violenta”, expresó Ramírez Carbó.

Estos son los acusados:

Bryan Joel Díaz Rosario, alias “Bigote” Emanuel Erazo González, alias “Pangola” Juan Carlos Blanco Meléndez, alias “Puchu” Miguel Ángel Rodríguez Ortiz, alias “Gambito” Xavier Santiago Berríos, alias “Xavy” Louis Daniel Dávila Román, alias “Güi/Güimo” Eduardo Sánchez Sierra, alias “Macho” Ammisaday Silva Aponte, alias “Bayamoncito” Armando López Rosa, alias “Popeye” Carlos Javier Santos Rivera, alias “Negrito” Eduardo Gabriel Rodríguez Díaz, alias “Chispi/Chispín” Emanuel Díaz Flores, alias “El Colorao/Colo” Emanuel Figueroa Centeno, alias “Emma” Héctor David Castro Merced, alias “Bebin/Bebi/El David” Hugo Martín Méndez Ramos, alias “Hugito” Joan Manuel Marquez Rivera, alias “Yomo/El Bebo/Joancito” Joan Martín Ortiz Berríos, alias “El Viejo” José Ramón Colón Rosario, alias “Chema” Joseph Joe Marcano García, alias “Barba” Joshua Vega Ortega, alias “El Enano/Silencio” Juan Manuel Ruiz Figueroa, alias “Mau” Kevin Trinidad Báez, alias “Kayu/Caju/Cayu” Luis David De Jesús, alias “Davisito/David/La D/La Letra” Luis Enrique Negrón Merced, alias “Ricky Palmas” Luis Orlando Cotto Luque, alias “Casper/Gasper/Notario/Notorio” Miguel Ángel Hernández Torres, alias “Miguel Barba” Victor Xavier Figueroa Centeno, alias “Barba” Xadier Emerito Martínez Merced Kevin Jovan Caez Algea, alias “Kelvin” Edgeral Estrella Busigo, alias “Galdito” Luis Ángel Colón Rodríguez, alias “Gongu/Gungu” Luis Felipe Miranda Morales, alias “Panty” Janiel Manuel Gómez Vázquez, alias “Costi” Carlos Daniel Rivera Santos, alias “Tres Pacitos/Pri” Carlos Orlando Merced Ramos, alias “Landy” Christian Giovannie Roldán Colón, alias “Roldán” Christian Luis Pérez Hernández, alias “Casper” Eli Larrazabal Rivera, alias “Elika/Papujo” Franiel Velázquez Colón, alias “Logan/Bebo” Giovani Rodríguez Rivera, alias “Giovani/Giova Cartoon/Cartoon” Jason Valle Centeno Luis Manuel Figueroa Centeno, alias “Choco/Negro/Chakar/Chakal” Michael Rivera Flores, alias “Miky/Maiky” Christian Cartagena Torres, alias “Los Christian/El Flaco” Rafael Ángel Cotto Sánchez, alias “Fufi/Mellao/Feo” Ezequiel Báez Gonzaález, alias “Bellaquito” Lorenzo Llinas Rivera, alias “Lolo/Don Cidra” Jorge Eduardo Rivera Flores, alias “Georgie Cara de Caballo/Georgie/Gorgi” José Yaser Flores Díaz, alias “El Lindo” Luis René Hernández Silva, alias “Sapito” Richard Yanier Román Pérez, alias “Richard” Nelson Luis Cotto Román, alias “Viejo” Carlos Felipe Zalduondo Díaz, alias “Colorao/El Colo” Christian José Cotto Ortiz, alias “Ciribillo” Félix Daniel Rodríguez Díaz, alias “Negrito”

Nueve de los acusados fueron arrestados hoy durante el operativo. Mientras, más de una decena de ellos ya estaban recluidos en alguna institución penal.

11 . 18. 2026 . Operativo Field Fall del FBI para diligenciar 55 órdenes de arresto en Cidra y Aguas Buenas. Los detenidos fueron llevados al Coliseo Roberto Clemente de Hato Rey. ( Alex Figueroa Cancel )

Treinta y siete de los acusados enfrentan un cargo por posesión de armas de fuego para promover un delito de narcotráfico, mientras que 17 de ellos también enfrentan un cargo por posesión de una ametralladora para promover un delito de narcotráfico.

El fiscal federal auxiliar y jefe de la Sección de Pandillas, Alberto López-Rocafort; la fiscal federal auxiliar Teresa Zapata-Valladares, subjefa de esa sección; y la fiscal federal auxiliar Daphne Cordero Guilloty están a cargo del procesamiento del caso.

De ser declarados culpables de los cargos relacionados con drogas, los acusados enfrentan una pena mínima de 10 años y hasta cadena perpetua.