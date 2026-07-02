( Suministrada por la Policía )

Personal de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) tomó jurisdicción del caso de un hombre que fue detenido ayer, miércoles, en la calle Júpiter de la urbanización Ursubal, en Canóvanas, tras ocuparle armas ilegales y sustancias controladas.

El detenido fue identificado en el informe de novedades de la oficina de prensa de la Policía como Fabián Boria Bultrón, de 26 años.

Los agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Bayamón, le ocuparon un rifle con sus tres cargadores y 123 balas, 83 municiones calibre .40, una pistola Glock, modelo 22, del mismo calibre .40, alterada para disparar de manera automática y cuatro cargadores.

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Se incautó diez cápsulas de crack, la misma cantidad de decks de heroína, 43 bolsitas con cocaína, 24 copos con marihuana y $307 en efectivo.

De acuerdo con la investigación, Boria Bultrón figura como sospechoso de varios incidentes violentos ocurridos en Canóvanas y antecedentes penales por violaciones a la Ley de Armas y por violencia doméstica.

La intervención es parte de las iniciativas para la prevención de delitos violentos.