La Administración de Control de Drogas (DEA) asumió jurisdicción de la pesquisa y la custodia de los dos presuntos líderes de la organización criminal que opera en el sector La Colectora de la Barriada Figueroa, en Santurce, arrestados ayer, miércoles, durante un allanamiento en el sector Inclán del barrio Hato Nuevo, en Guaynabo, en el que se ocuparon armas ilegales y gran cantidad de sustancias controladas.

Una meticulosa investigación de la División de Drogas Metropolitana los condujo ayer a una residencia usada como uno de los centros de operaciones donde se encontraban los arrestados, que fueron identificados como Gabriel Lizardi Guadalupe, de 23 años, quien tiene antecedentes penales estatales por violación a la Ley de Sustancias Controladas y se le identifica como líder y gatillero de la organización y gatillero y Ángel Reyes Colón, 50 años, quien estaba en libertad bajo una probatoria federal, por delitos de Ley de Armas y posesión de sustancias controladas desde el 2016. Este último era vecino del residencial Vista Hermosa, en Puerto Nuevo y se le revocará la probatoria.

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Lizardi Guadalupe figura como sospechoso del asesinato del turista Omar Padilla Vélez, de 33 años, quien fue herido de bala en la cabeza el 3 de enero en la barriada Figueroa a donde llegó junto a su novia por una confusión con el GPS del vehículo y murió el 22 de enero. Próximamente se le estarían radicando cargos criminales por este crimen. La joven resultó herida de bala. Próximamente podría enfrentar cargos criminales por este asesinato.

Como resultado del allanamiento se ocuparon cuatro rifles AK-47, dos pistolas marca Glock calibre 9 milímetros y .40, 1,034 municiones, entre ellas más de 300 de arma larga, 58 cargadores para rifles y 27 de pistola.

Ademas, incautaron dos libras y 60 bolsas con marihuana, 1,981 cápsulas de crack, 263 gramos de cocaína y 340 bolsitas con cocaína.

Se confiscaron dos vehiculos de motor y una Motora KTM.