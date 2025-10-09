La Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) realiza esta mañana un amplio operativo contra una presunta organización transnacional vinculada al narcotráfico y al lavado de dinero en Puerto Rico.

El operativo denominado Tesoro Enterrado, que abarca Bayamón, Toa Alta, Guaynabo, Manatí, Barceloneta, San Juan, Loíza, Trujillo Alto y Fajardo, va dirigido contra la alegada red criminal con base a través del Caribe, Estados Unidos y múltiples jurisdicciones, informó en declaraciones escritas el agente especial a cargo de la División del Caribe de la DEA, Michael Miranda.

Como parte de la investigación, se emitieron 18 órdenes de arresto contra presuntos miembros de la organización criminal por lavar millones de dólares en ganancias ilegales, así como por la distribución de cocaína, fentanilo y otras drogas.

Las autoridades federales lograron confiscar más de $8 millones en efectivo y activos, sobre 100 kilogramos de cocaína, varias armas de fuego y más de 20,000 pastillas que contenían fentanilo durante el transcurso de la pesquisa.

“La DEA continuará utilizando todos los recursos a su disposición para combatir las organizaciones que trafican con drogas y lavan dinero a expensas de la seguridad y bienestar de nuestras comunidades”, expresó Miranda.