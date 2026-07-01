El Tribunal de San Juan absolvió este martes a Jeremy Serrano Alicea, quien enfrentaba cargos por el asesinato de dos estudiantes universitarios peruanos ocurrido en mayo de 2023 frente a un establecimiento en la calle Loíza, en Santurce.

La determinación fue emitida por el juez Rafael Taboas Dávila, quien, tras concluir el juicio encontró al acusado no culpable de todos los delitos imputados.

Jean-Carlo Pérez Nieves, portavoz de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), confirmó el veredicto a El Nuevo Día e indicó que el Ministerio Público no logró demostrar la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable.

PUBLICIDAD

Relacionadas Causa para juico por los asesinatos de estudiantes peruanos en Santurce

Como resultado de la decisión judicial, Serrano Alicea, de 26 años, quedó absuelto de los cargos relacionados con la muerte de Sergio Palomino Ruiz, de 28 años, y Franco Medina Angulo, de 29, ambos ciudadanos peruanos y estudiantes de la Universidad de Nueva York.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 6 de mayo de 2023, cuando las víctimas salían del establecimiento Emo-Y Bar & Lounge, ubicado en la calle Loíza. Según la investigación, ambos esperaban un vehículo solicitado mediante la aplicación Uber cuando fueron alcanzados por disparos.

Además de los cargos por asesinato, Serrano Alicea enfrentaba acusaciones por tentativa de asesinato, poner en riesgo la seguridad al disparar un arma de fuego y varias violaciones a la Ley de Armas.

El ahora absuelto fue arrestado el 15 de marzo de 2024 a su llegada al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, tras arribar en un vuelo procedente de Boston, Massachusetts. Un día después, la jueza Brenda Sala Rivera encontró causa para arresto y le impuso una fianza de $3 millones, suma que no pudo prestar, por lo que permaneció encarcelado mientras el caso seguía su curso.

Palomino Ruiz y Medina Angulo habían viajado a Puerto Rico junto a un grupo de amigos para celebrar un cumpleaños cuando ocurrió el ataque que terminó con sus vidas. El caso generó amplia atención pública debido a que las víctimas eran turistas y estudiantes universitarios.