La defensa de Anthonieska “Antho” Avilés Cabrera, de 18 años, radicó una moción para la desestimación de los cargos que pesan en su contra por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, amparándose en la falta de jurisdicción en el Tribunal de Aibonito porque la acusada no cuenta con la capacidad mental mínima de los 15 años.

En la moción se solicita que no sea procesada como adulta, sino que el caso pase a la jurisdicción del Tribunal de Menores, tras un detallado argumento sobre los servicios que ha recibido desde grados primarios por el Departamento de Educación, de acuerdo con el documento suministrado a este medio por la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

“Entendemos que la facultad o capacidad mental de un menor resulta ser un requisito indispensable, tanto para asumir jurisdicción como para excluir de la misma. Dado que la facultad o capacidad mental de nuestra representada está por debajo de los 15 años, la Sala Superior (adulto) no tiene jurisdicción para atender esta causa o asunto. Por ende, lo que procede es que el presente caso sea revertido al Tribunal de Menores de dicha región judicial”, lee un fragmento del documento.

Ante este nuevo giro en el caso, la jueza Cristina Córdova Ponce, del Tribunal de Aibonito, señaló a una vista argumentativa para el 9 de diciembre a las 2:00 p.m. El Ministerio Público tiene hasta el 8 de diciembre al mediodía para presentar su posición al respecto por escrito.

La vista preliminar está pautada para comenzar el 11 de diciembre, luego de una vista de necesidad en la que se evaluaría una solicitud del Ministerio Público para determinar si una adolescente podría prestar su testimonio por circuito cerrado para evitar la exposición directa durante su declaración, en la sala juez Raúl Rodríguez Quiles.

La testigo de 15 años es prima de la víctima, y se alega que se encontraba al lado de Gabriela Nicole al momento de los fatídicos sucesos.

Avilés Cabrera, quien tenía 17 años para la fecha de los sucesos, fue acusada junto a su progenitora, Elvia Cabrera Rivera, por el asesinato con un arma blanca de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido el 11 de agosto, en el desvío Roberto Colón, en Aibonito.

Las licenciadas Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emmanuelli, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), a cargo de la defensa de la imputada, plantearon en la moción que el tribunal de adultos carece de jurisdicción como lo establece el artículo 38 del Código Penal de Puerto Rico, que trata sobre las causas de inimputabilidad, que eximen a una persona de responsabilidad penal por no comprender la criminalidad de sus actos.

Esta semana la defensa presentó otra moción para conocer si Avilés Cabrera “hizo alguna expresión, admisión o confesión, directa o indirecta, oral o escrita, relacionada a los delitos” que se le imputan a alguno de los múltiples funcionarios con los que ha tenido contacto.

