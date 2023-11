La defensa del suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, presentó al Tribunal de Primera Instancia en ese pueblo unos 33 informes de la Oficina del Contralor que señalan conductas similares a las imputadas contra su cliente y, sin embargo, “no fueron encausados criminalmente”.

El planteamiento fue parte de la continuación de la vista preliminar contra el ejecutivo municipal y la directora de Finanzas, Yahaira Valentín Andrade, quienes enfrentan cargos por conspiración y malversación de fondos públicos, en un proceso que atiende el juez Héctor López Sánchez.

Las denuncias se relacionan al desvío de unos $9.8 millones en fondos otorgados en resolución conjunta de la Legislatura Estatal para completar las fases 5 y 6 del Centro de Trauma de Mayagüez y que fueron depositados en una cuenta de inversiones con base en el estado de Nueva York.

No obstante, su solicitud para que el tribunal admitiera la documentación en esta etapa del proceso fue rechazada por el magistrado, que cuestionó si alguno de esos expedientes estaba relacionado al ayuntamiento mayagüezano.

“Estos documentos que están solicitando no tienen nada que ver con una opinión legal o con el manejo de fondos del Municipio de Mayagüez. O si hay unas recomendaciones de la contralora relacionadas a algún caso similar que hable sobre fondos de inversiones”, sostuvo el juez.

Mientras, el licenciado Harry Padilla alegó que se trata de “un municipio que recibió unos fondos para un propósito y los utilizó para otros fines. Hay unas recomendaciones de la contralora y no un señalamiento de conducta criminal”.

En un aparte con la prensa, Padilla explicó que “la Oficina del Contralor examinó a 35 municipios. Nosotros tuvimos la oportunidad de examinar quinientos treinta y pico de informes y hay 35 de ellos que presentan unos problemas. Yo te diría que peores que los que se pretende imputar al señor alcalde”.

“Esto en el sentido de que se hicieron obras, por ejemplo, de una obra para carretera nació un puente. Entonces, el Contralor tiene unas guías de cómo manejar esos asuntos. Pero no se procesa criminalmente, nunca se ha procesado criminalmente y, no solo eso, en esos 35 informes, hay 35 municipios que lo han repetido dos y tres veces el mismo evento y se le ha hecho el mismo señalamiento”, alegó.

“Hay unas normas de derecho que emanan del Artículo 30 del Código Penal que exime de responsabilidad cuando se actúa bajo unos errores de derecho, bajo ese articulado. Pero eso no son todas las defensas de nosotros. Nosotros tenemos un sinnúmero de otras defensas”, argumentó.

Al abundar sobre el contrainterrogatorio a la testigo Wanda Said Pérez, funcionaria de la Oficina del Contralor, en cuanto a que esos fondos se podían utilizar porque “no tenían un uso inmediato”, Padilla alegó que el ayuntamiento no inició la obra porque “ese dinero no daba para nada”.

“La situación es bien sencilla: el Gobierno de Puerto Rico le envió al Municipio de Mayagüez una serie de fondos para que se hicieran las mejoras al Centro de Trauma. Señores, pero eso no da ni pa’ los planos. No se puede utilizar”, alegó al ser cuestionado sobre las razones por las que el municipio mantuvo el dinero en una cuenta bancaria por casi dos años.

Asimismo, insistió en que “el dinero siempre estuvo en manos del municipio. Es lo que contestó ella (Said Pérez). Que de ahí para adelante hicieron barbaridades... eso significa que lo hicieron y están acusados y están convictos”.

“Este proceso comenzó cuando el gobierno federal acusa a los cinco o seis funcionarios, a los asesores. Realmente, el gobierno federal eximió de toda responsabilidad al alcalde y, dice que específicamente que fueron timados. Este es el caso más triste del mundo porque timan a uno y, entonces, acusan a los que timan por timar y, a otros los acusan ahora por pretender que los timaron”, apuntó.

De otra parte, Padilla develó el documento del Ministerio Público que contiene la querella que dio curso a la investigación.

“Este caso comienza porque se querella una persona. Pues busquen el ‘exhibit’ 1 que, va a encontrar al secretario de Justicia y alude que se querella el representante Enrique Meléndez”, alegó al destacar que, “quienes presentaron la denuncia son adversarios políticos del alcalde”.