El juicio en su fondo contra Jensen Medina Cardona acusado por el asesinato de Arellys Mercado Ríos, ocurrido el 18 de agosto del 2019 en Villa Marina Boulevard, en Fajardo, continuó hoy con el contrainterrogatorio de la defensa al agente investigador, Luis E. Alejandro Velázquez, quien fue confrontado sobre los criterios empleados en la selección de las fotos utilizadas durante las ruedas de identificación y sus técnicas para el diligenciar tres órdenes de registro y allanamiento.

Durante su línea de preguntas en la sala de la jueza Gema González Rodríguez, del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo, el licenciado Jorge Gordon Menéndez, repasó con el agente los pasos que siguió una vez se le dio a conocer que su cliente no se sometería a una rueda de confrontación personal y cómo se organizaron los tres muestrarios de fotografías con relación a Medina Cardona para que los testigos identificaran al sospechoso del crimen.

El agente detalló que verificó en el sistema computarizado que estuviese fichado y le solicitó a la agente Nitza Almodóvar que seleccionara las fotografías que serían utilizadas a pesar de que le admitió al abogado que los testigos Joanne Marie Claudio Pérez, Luis Torres Gómez y Joseph Howe García, no habían ofrecido las características de la persona que cometió el asesinato de Mercado Ríos.

Tampoco se incluyó en el formulario que se tiene que llenar para hacer la solicitud ningún rasgo físico en particular, admitió.

Gordon Menéndez le increpó sobre el tamaño de la foto de Medina Cardona respecto a la de los demás porque la totalidad está cubierta por su rostro. También cuestionó la raza de otros participantes porque supuestamente se incluyeron personas de tez negra y si tenían o no barba escasa o chiva.

La vista de hoy comenzó con unos minutos de retraso debido a que el imputado tuvo problemas con el sistema de vigilancia electrónica lo cual no le permitió salir a tiempo de su hogar en Caguas.

Su representante legal, le informó a la jueza que Medina Cardona estaba un tapón en la carretera PR-30 ya que no fue hasta las 7:48 a.m. que se le permitió salir de su casa para asistir al tribunal ya que el grillete sonaba constantemente a pesar de que tenía la autorización, posiblemente por los problemas con el sistema eléctrico.

Esta situación de la falta de energía eléctrica también le impidió poder radicar una moción para solicitar que las tres órdenes de registro y allanamiento pasaran de la bóveda al expediente del caso. Sin embargo, como la jueza ya lo había avalado en el juicio anterior dio el visto bueno y fueron admitidos.

Se trata de las órdenes para allanar la residencia de Medina Cardona en la urbanización Milleniun II en Caguas, para ocupar las cámaras de seguridad donde ocuparon la grabadora o DVR del sistema de cámaras de seguridad.

La segunda orden para incautar las armas de fuego que poseía en su licencia de tiro al blanco no había sido expedida para ocuparlas en la segunda planta de una residencia del barrio Río Cañas en Caguas, donde se tomaron fotos en el tablillero donde estaba guardadas y una tercera para llevarse su camioneta marca Dodge RAM.

Las mismas fueron diligenciadas luego de que se determinó causa para arresto y quedó en libertad con un grillete electrónico.

El agente aceptó que no se le entregó copia de la orden de allanamiento al licenciado Orlando Cameron Gordon porque no la tenía disponible, pero le permitió tomarle una foto con su teléfono celular y en ese momento no le notificó sobre su intención de ocupar las armas de fuego y la guagua.

El testigo debe repasar la Orden General de Registros y Allanamiento del Negociado de la Policía para responder a las preguntas de Gordon Menéndez durante la tarde de hoy cuando se reanude el juicio a la 1:30 p.m.