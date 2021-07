La defensa de Jensen Medina Cardona, encabezada por el licenciado Jorge Gordon Menéndez radicó ayer una moción en la que solicita la desestimación de los cargos o la anulación del juicio, bajo la alegación de que la fiscalía violó las disposiciones constitucionales al debido proceso de ley y presuntamente ocultó la existencia de imágenes ya digitalizadas enviadas desde las cámaras de seguridad de Villa Marina en Fajardo a una red, en las cuales supuestamente tienen una mayor claridad lo acontecido.

“Solicitamos muy respetuosamente de este Honorable Tribunal desestime los cargos en el presente caso por razón de que el Ministerio Público violó las disposiciones constitucionales al debido proceso de ley o en la alternativa anule el juicio”, concluye la moción, radicada ayer, minutos antes de que iniciaria la continuación del juicio contra Medina Cardona quien está acusado de dar muerte a la joven Arellys Mercado Ríos.

La jueza le concedió un término de 10 días al Ministerio Público para que responda por escrito la moción, pero no paralizó los procesos durante el día de hoy, porque la misma era prematura y el testigo no tenía nada que ver con sus los vídeos.

El licenciado Gordon Menéndez planteó en sala que el 15 de junio advinieron en conocimiento de esa evidencia y no fue hasta el 15 de julio que pudieron tener acceso a la información del NVR (Network Video Recorder) que está en custodia del Instituto de Ciencias Forenses.

Los peritos de la defensa y de la fiscalía tendrán que reunirse nuevamente el 18 y 20 de agosto, para terminar con el examen completo de los visuales.

“La preocupación nuestra es que el derecho constitucional de nuestro representado a un juicio, justo, imparcial y que no se le violen el debido proceso de ley no se continúe lacerando y no lo vamos a saber hasta tanto no tengamos lo que nosotros hemos solicitado que a bien comenzamos a desarrollar el contacto con el NVR de Villa Marina el pasado 15 de julio...del 2021”, argumentó Gordon Menéndez ante la jueza.

De su lado, el fiscal Yamil Juarbe, expuso que el NVR fue ocupado porque se estaban filtrando las grabaciones que se captaron al tiempo que negó que se les ocultara evidencia, sino que simplemente los abogados no la solicitaron para ser examinada.

“Juez, qué ocultación ha habido, ¿y qué actuaciones del Ministerio Público ha habido?, si se enteraron por un testigo propio nuestro que fue puesto a disposición (de la defensa) o sea, esto no es ver las alegaciones en el aire, aquí hay que hacer un estudio de todo el tracto, o sea, si se estuviese ocultando evidencia alguna este testigo no hubiese estado ni en la lista”, Juarbe.

La jueza dejó sin efecto la continuación del juicio pautada para el 29 y 30 de julio y las fechas del 23, 24 y 25 de agosto y citó a las partes para el 21 de septiembre bien sea para proseguir con los trabajos o para atender la moción, que podría serle asignada por el Juez Administrador.

Tentativamente, se separó los días 22 y 23 de septiembre para la continuación del juicio.