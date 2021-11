El abogado del exboxeador Juan Manuel “Juanma” López Rivera, Jaime Barceló, le salió al paso esta tarde a la divulgación de unas 15 grabaciones que muestran a la “influencer” Andrea Ojeda Cruz contactarse con López, contra quien mantiene una orden de protección por violencia de género.

Barceló alegó a Primera Hora que no fue la defensa quien filtró las grabaciones de audio al programa de radio “El Molusco y los Reyes de la Punta” de La Mega y que le corresponde a la Fiscalía responder por la filtración de lo que se refirió como evidencia sometida al Tribunal.

Las grabaciones presentadas esta tarde en el programa radial muestran una discusión entre López Rivera y Ojeda Cruz, también conocida como “La Peki” , en medio de una llamada telefónica que habría sido generada por ella mediante un número oculto. En la discusión, “La Peki” le reprocha a Juanma sus visitas a una psicóloga a las que el expúgil le explica que debe asistir por una orden emitida por el juez del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, Jorge Díaz Reverón.

“Escúchame bien, esta es la última vez que yo te pido algo, okay. Nunca te pido nada, lo único que yo pedí, no lo hiciste. Yo no te voy a volver a pedir nada, pero a mí tú no me pidas ni que abogue pa’ volver contigo ni que te quite la orden de protección. Ahora sigue tú con tu vida y pídele lo que tú quieras a tu psicóloga”, exclamó Ojeda Cruz a López.

Barceló informó a este medio que esas grabaciones forman parte de la evidencia que se entregó el pasado martes al Ministerio Público para defender al acusado, junto con otros 16 videos, 70 fotos, 93 audios y 987 mensajes de texto.

“Nosotros entendemos que el Ministerio Público es el que tiene que bregar con esta evidencia que tiene en su poder y tomar una decisión: si van a archivar los cargos de Juanma o van a continuar”, sostuvo el abogado mientras señaló que, “hay mucha evidencia más que tiende a exculpar a Juanma López de los delitos imputados”.

“Esta es la calidad de la prueba que entregamos en juicio, es una muestra. Nosotros se lo divulgamos a Fiscalía, y se le hizo entrega en corte abierta al fiscal de esta evidencia”, manifestó. “Si de Fiscalía salió, nosotros no sabemos”.

A preguntas de este medio sobre si las conversaciones grabaciones se dieron luego que emitiera en septiembre una orden de protección a favor de Ojeda Cruz, Barceló sostuvo que no iba a hacer comentarios, pero luego indicó que “del mismo contenido, pueden llegar a sus propias conclusiones porque sería argumentar a causa de la prueba”.

Primera Hora intentó comunicarse con el licenciado Juan E. Medina Quintana, quien fue contratado por Ojeda Cruz y presentado el martes en corte como su representante legal, pero éste no respondió a mensajes por llamada telefónica como por mensajes de texto.