La defensa Juan Manuel “Juanma” López presentó una moción en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas solicitando una rebaja en la fianza ante las dificultades económicas que se encuentra el exboxeador.

López, quien se especula generó entre $4 y $5 millones durante su carrera en el boxeo rentado, pretende que la garantía baje de $175,000 a $1,500 por cada denuncia para una suma total de $10,500.

El expúgil es acusado por siete cargos de maltrato físico y emocional mediante amenazas, además de daños a la propiedad relacionados a cuatro incidentes de violencia de género contra su expareja, Andrea Ojeda Cruz, mejor conocida como La Peki.

PUBLICIDAD

Jaime Barceló, quien es el representante legal de López, detalló que su cliente no está apto para prestar la obligación de $175,000 para salir a la libre comunidad con un grillete electrónico y así se pueda preparar adecuadamente para la vista preliminar pautada para el 5 de octubre en Caguas.

“Los recursos económicos del imputado son muy escasos, no cuenta con certificados de ahorros, inversiones en la bolsa de valores, cooperativa o asociaciones de ahorro y crédito, ni titularidad sobre bienes inmuebles, pues, como cuestión de hecho, su patrimonio es limitado y fundamentalmente está integrado de bienes de uso, los que no son apreciables en el mercado y si apreciables, no son de fácil realización monetaria”, reza la petición.

López se encuentra recluido en una Institución Correccional en Bayamón desde el 15 de septiembre cuando fue arrestado después que el Departamento de Justicia solicitara que se le revocara el derecho a la fianza diferida. Esa petición surgió luego que López compareciera de manera virtual al programa de televisión “Día a Día” de Telemundo para solicitar “espacio y respeto” hacia Ojeda Cruz mientras continúa el caso.

“Nuestro cliente posee responsabilidades civiles, contratos y obligaciones, que se menoscaban al encontrarse ingresado en la Institución Correccional y no poder cumplir con los mismos, mientras garantiza su comparecencia al Proceso Judicial”, solicitó Barceló.