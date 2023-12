El juicio en su fondo contra Heidy Michelle Marmolejo García, también conocida como “La Diabla” e imputada del asesinato por encargo de su expareja, tendrá que esperar por la evaluación del psiquiatra del Estado, luego de que este lunes su defensa solicitara dicho recurso.

A Marmolejo García se le imputa haber contratado el 28 de octubre de 2022 a Giovanni J. Maldonado Díaz, alias “Peluche”, y Giovann J. Stella Laboy, alias “El Flaco”, para que asesinaran a su expareja, Edgar Paul Tejada García, quien era un reguetonero conocido como “El Ministro”.

Al día siguiente de ese presunto contrato, mientras Tejada García compartía a bordo de su vehículo con la madre de su hijo menor, con quien se había reconciliado, frente a una residencia en la urbanización Country Club, en Carolina, se acercó un automóvil cuyos ocupantes comenzaron a disparar contra ellos.

Tejada García arrancó su vehículo y condujo hasta perder el control del mismo e impactar una valla en la marginal de la avenida Román Baldorioty de Castro, en Carolina, donde fue ultimado por los pistoleros. Su acompañante, que estaba embarazada en ese momento, resultó ilesa.

Stella Laboy y Maldonado Díaz fueron detenidos y acusados inicialmente por posesión ilegal de armas de fuego, y luego se les radicaron cargos por el asesinato.

Marmolejo García, en tanto, fue arrestada el 19 de julio pasado en Texas, y extraditada a Puerto Rico, donde se le habían radicado cargos en ausencia, y pesaba en su contra una orden de arresto con una fianza de $2,850,000, por los cargos de asesinato, tentativa de asesinato, violaciones a varios artículos de la Ley de Armas y poner riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego.

Luego que en noviembre pasado se encontrara causa para juicio en su contra, se había pactado la fecha de este lunes para el inicio del juicio en su fondo. Sin embargo, su abogada, la licenciada Joanne Hoffman, solicitó a la jueza Gema González Rodríguez, del Tribunal de Carolina, que su clienta fuera sometida a una evaluación sicológica.

“Hemos discutido el asunto con el ministerio público y queremos hacer una petición. Pedimos que sea referida a una Regla 204″, solicitó Hoffman, explicando que habían tenido conocimiento, a través de la propia Marmolejo García y de sus familiares, que había sido atendida por situaciones de salud mental, que querían asegurarse que estuviera en condiciones de poder entender claramente el proceso criminal en su contra.

El equipo de la fiscalía, conformado por Lismar Rodríguez Silva y Kechia M. Díaz Aponte -junto al fiscal Juan Mencacci Bagú-, explicó que habían escuchado a la defensa, pero que no se allanaban a la petición.

Hoffman replicó que “es que el ministerio público no se tiene que allanar” e insistió en que “ella tiene que estar en plena capacidad para entender el proceso en su contra”.

Así las cosas, la jueza ordenó que fuera evaluada “a tenor con la Regla 240″. Aunque intentó que fuera lo antes posible, no encontró fechas disponibles para diciembre, y fijó la evaluación para el 24 de enero próximo. Asimismo, pautó una vista de estado de los procedimientos para el 2 de febrero próximo, para conocer “si está procesable o no procesable”.

Por otro lado, durante la vista también trascendió que la defensa no había recibido todavía la totalidad de la voluminosa prueba del caso que ha levantado la fiscalía, si bien aún estaban dentro del término de 10 días que había otorgado la jueza el viernes pasado.

El fiscal Mencacci aceptó que no se había completado el proceso de entrega de evidencia, pero repasó que el pasado viernes entregaron por correo electrónico gran cantidad de documentos, entre los que se incluían las advertencias de ley a los tres imputados, llamadas al Sistema de Emergencia 9-1-1, documentos de balística, la certificación de muerte de Tejada García, documentos del incidente e informe de choque de tránsito, certificaciones de compañías telefónicas y bancos, informe forense e inventario de ocupada. Agregó que este lunes, estaban entregando a la defensa un paquete adicional de evidencia que no habían podido enviar por correo electrónico, que incluían fotos de la escena del crimen, imágenes del Instituto de Ciencias Forenses, extracciones de llamadas de los imputados y del occiso, entre otros.

Ya fuera de sala, la licenciada Hoffman explicó que la petición se trata de una evaluación “psicológica”, por parte del psiquiatra del Estado, para determinar “la capacidad que tiene el cliente para entender el proceso” judicial en su contra.

Agregó que, entretanto, el proceso contra Marmolejo García “continúa y, si estuviera no procesable conforme a la ley, y a la Regla 240, entonces se paralizaría hasta que ella estuviera capacitada para entender el proceso”.

Agregó que todavía tendrían que recibir evidencia adicional que han solicitado a la fiscalía, y que se ha puesto a disposición del ministerio público para recibir esa documentación durante estas dos próximas semanas en que el tribunal está en receso parcial.

Por su parte, Mencacci explicó que “la Regla 240 es una regla de procedimiento criminal que permite que, cuando un abogado dice que tiene una base fundamentada razonable de que el cliente no entiende bien los procesos, o siente que está de alguna manera afectado mentalmente de manera que no puede entender o le impide su trabajo, pues le hace esa petición al tribunal”.

“El ministerio público se opuso, dijo que no se allanaba a dicha regla, pero es un derecho y la juez lo otorgó. Eso hace que ahora ella (Marmolejo García) sea evaluada por un perito del Estado, el psiquiatra del Estado, que va a decir si está procesable o no está procesable. Por eso va a haber una vista donde se va a discutir eso, donde se informará si está procesable o no está procesable”, agregó el fiscal.

Explicó que, tras esa evaluación, si resultara no procesable, luego sería sometida a otra evaluación. “Pero nosotros entendemos que ella va a salir procesable. Yo no creo que ella no esté procesable”, auguró.

Mencacci indicó que, independientemente de la petición de evaluación psicológica a la imputada, ya la fiscalía “le adelantamos (a la defensa) casi toda la prueba del caso, para adelantar el descubrimiento. El ministerio público en este caso ha investigado y tiene mucha documentación y mucha prueba digital”.

Recordó que “parte de los coacusados ya renunciaron a vista preliminar y están en juicios separados. Uno es testigo (del caso contra Marmolejo García) y ya declaró en vista preliminar”.