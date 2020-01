La defensa de Salvatore Anello, acusado por un cargo de homicidio negligente por la muerte de su nieta al caer de una ventana de un crucero anclado en el Muelle Panamericano II, en Isla Grande, ya contrató un perito para la reconstrucción de la escena y la evaluación de peligrosidad.

Así lo informó el licenciado José Guillermo Pérez Ortiz, durante una conferencia sobre el estado de los procedimientos que se llevó a cabo hoy en la sala de la juez Gisela Alfonso Fernández, del Tribunal de San Juan.

El abogado le adelantó a Primera Hora que su representado se inclina a optar por un juicio por jurado.

“Ahora mismo nos estamos inclinando hacia un juicio por jurado”, respondió a su salida del tribunal.

El licenciado notificó al tribunal que todavía se encuentra en el proceso de selección de un perito médico para que analice el cuadro clínico de su cliente, de entre cinco potenciales candidatos.

La jueza señaló para el 24 de febrero la próxima conferencia sobre el estado de los procedimientos fecha en la que se supone que el experto en reconstrucción de escena haya radicado un informe detallado con sus hallazgos. También se tendrá que notificar si se contrató a un perito médico.

Mientras que el ministerio público representado por las fiscales Laura Hernández e Ivette Nieves aseguraron que a esta fecha no hay una negociación para llegar a un acuerdo con la defensa del imputado.

“Ya nosotros se nos fue notificado el nombre de ese perito de recreación de escena, todavía no se nos ha notificado informe, lo que el tribunal le ordenó a la defensa es que ese informe tiene que estar preparado y notificado al ministerio público confirme a las reglas dentro de las próximas semanas a tres no más de eso para que nosotros podamos informar el 24 de febrero efectivamente en qué posición nosotros estamos si necesitamos contratar un perito o si con la prueba que tenemos es suficiente para poder rebatir o estar preparados para cualquier testimonio que pueda brindar ese testigo”, sostuvo Hernández.

La fiscalía reveló que ya completó el descubrimiento de prueba tras la entrega de las copias de las entrevistas y las anotaciones del agente investigador.

Los hechos se remontan al 7 de julio del 2019, cuando la menor estaba a su cuidado y cayó por una ventana del piso 11 del crucero Freedom of the Seas, de la empresa Royal Caribbean, mientras estaba anclado. La niña Chloe Wiegand, de 1 año y 7 meses, no sobrevivió a la caída desde unos 115 pies de altura.