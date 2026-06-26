Dos delincuentes armados con un rifle y pistola perpetraron esta mañana robo domiciliario en la urbanización Villa Marisol del barrio Sabana Seca, en Toa Baja.

El querellante de 34 años, se disponía a salir de su residencia en la guagua Toyota 4Runner, cuando fue sorprendido por dos asaltantes que llegaron en una camioneta Toyota Tacoma color gris.

Uno de ellos armado de un rifle y el otro con una pistola mediante amenaza e intimidación le apuntaron y le ordenaron que se bajara de su vehículo.

Acto seguido, fue obligado entrar en su hogar junto a su esposa mientras se apropiaban de documentos personales; $300 en efectivo; un reloj Techno Marine y una pistola “Glock” modelo 19X color crema, para la cual el querellante tiene licencia de portación. .

Los dos hombres huyeron en la guagua Toyota Tacoma con sus pertenencias.

El agente Luis Vázquez, adscrito al precinto de Levittown, investigó preliminarmente este robo y refirió el caso al CIC de Bayamón.