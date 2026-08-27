Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Cayey, investigaron una querella de fraude relacionada con la compra de boletos para el concierto de Bad Bunny.

Según informó la querellante, una mujer de 58 años y residente de la urbanización Brisas de Monticello, en Cayey, el pasado 20 de agosto envió $480 a través de la aplicación ATH Móvil para comprar boletos para el espectáculo musical, celebrado en el estadio Hiram Bithorn, en Hato Rey.

Sin embargo, tras realizar el pago, la perjudicada nunca recibió los boletos ni logró comunicarse nuevamente con la persona a quien le envió el dinero, por lo que alegó haber sido víctima de fraude.

El agente Brian Collazo, del distrito policiaco, investigó preliminarmente la querella y refirió el caso a los agentes de la División de Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, quienes continuarán con la investigación.