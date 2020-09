El comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), Henry Escalera Rivera, recibió hoy un listado de unas cuatro páginas con los nombres del personal del Sistema de Rango y civil que reclamó los fondos del programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, en inglés) quienes pudieran ser investigados por el un esquema de fraude que involucra a cientos de empleados públicos.

El funcionario instruyó a la Superintendencia Auxiliar de Servicios Gerenciales a que depure la lista para establecer quienes son miembros activos del NPPR y aquellos que no trabajan para la agencia al igual que las fechas en que cesaron de laborar para compararlas con el día en que se hicieron las solicitudes del beneficio para desempleados a consecuencia de la pandemia del Covid-19.

Esta información también le será enviada al Departamento de Justicia (DJ) para que realice el referido correspondiente, bien sea al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), donde aún no se ha hecho público si hay agentes bajo pesquisa por los mismos delitos, o al “Task Force” integrado por agencias federales, si se determina que incurrieron en algún delito.

Escalera Rivera aclaró que el lunes, al hacerse pública la información de que empleados públicos, incluyendo a miembros de ese negociado podrían estar involucrados en el esquema, le solicitó personalmente al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) el listado de los miembros del NPPR que solicitaron los beneficios y no lo hizo por instrucciones del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

“Yo pedí la lista, no fue que ellos (DTRH) me la enviaron y llegó a mis manos, yo la requerí porque quería verificar por la responsabilidad que uno tiene que este personal que solicitó tiene derecho (al beneficio), yo no sé si le robaron la identidad, si tienen negocios, en este proceso hay que analizar todo esto”, sostuvo Escalera Rivera.

Adelantó que en el listado pudo ver que había reservistas, que son aquellos agentes u oficiales retirados que regresan a trabajar para el negociado, los cuales laboran bajo contrato y no se les puede aplicar el reglamento y otros desvinculados, que son los suspendidos, sumariados o expulsados.

“Estamos en el análisis de cuántos son activos y determinar referirlos a investigaciones administrativas, allá lo investiga Asuntos Internos, pero a ver si eso lo va a investigar el NIE o lo va a investigar la agencia federal, la que determinen… yo sí te puedo decir que administrativamente se va a iniciar un proceso”, explicó Escalera Rivera.

El funcionario espera que el análisis de las listas haya culminado mañana.

“El que hizo algo ilegal va a responder criminalmente y administrativamente”, reiteró, tras advertir que los policías están llamados a cumplir las leyes y aunque devuelva el dinero, si es el caso, tiene que asumir su responsabilidad porque ello no le exime de ser investigado.

Escalera Rivera se reunió hoy con el director de la División de Robos a Bancos y Fraude a Instituciones Bancarias, teniente José Ayala y personal de la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional para aclarar los pasos a seguir en estos casos.

Una vez tengan claro el panorama determinarán contra quienes se iniciaría un proceso administrativo y cuántos casos seguirán su curso hacia el DJ donde los evaluarán y a su vez, harán los referidos correspondientes, bien sea a las divisiones de Delitos Económicos, a Integridad Pública, a Crimen Organizado, entre otras opciones.

También se discutió que una vez lleguen los referidos del DJ de la avalancha de investigaciones por diversas modalidades de fraude, como se ha anticipado podrían surgir, la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales evaluará los casos para comenzar a referirlos a los Cuerpos de Investigación Criminal en las 13 áreas policíacas y que se les asigne una querella ya que la División de Robos a Bancos y Fraude a Instituciones Bancarias no cuenta con el personal para investigarlas todas.

“No sé cuántos casos son, se va a dividir por área policíaca y se va a hacer un grupo de investigadores que nos vayan refiriendo”. Al presente estos referidos no han sido enviados.