Las escuelas Juan José Ozuna y University Gardens fueron desalojadas durante la mañana de hoy, lunes, luego de que un maestro adviniera en conocimiento sobre la planificación de un supuesto tiroteo a través de unos mensajes de texto que le enviaron mediante la captura de pantalla de la aplicación de WhatsApp.

El comisionado de Seguridad del Departamento de Educación, César Omar González, reveló que de la información provista por el profesor de la escuela especializada University Gardens, en Río Piedras, se trata de una conversación entre dos estudiantes donde se pregunta por un tercer alumno que ya no vive en Puerto Rico con quien se alegó estaban planificando el atentado.

“Dentro de estos mensajes lo que se percibe es una conversación entre la escuela de University Gardens y la escuela Juan J. Ozuna, donde se está preguntando por este tercer menor de edad, si estaba en Puerto Rico o no, una de las partes le dice: Fulano de tal ya no está en Puerto Rico y el estudiante de University Gardens le dice al de Ozuna, qué lástima que no estaba en Puerto Rico porque ya ellos estaban en proceso de coordinar un tiroteo para la escuela University Gardens y para la escuela Juan J. Ozuna”, reveló González en entrevista con Primera Hora.

Acto seguido, el alumno de la escuela Juan J. Ozuna le preguntó si se trataba de una broma y el otro menor respondió: “no es una broma esto es algo que él y yo teníamos planificado ya”.

Los mensajes no dicen la fecha de esta conversación, aspecto que ya está indagando el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, al igual que las identidades de los menores. González agregó que en las listas de estudiantes aparecen nombres similares a los que aparecen en los mensajes así que se le ofrecerá la información a los investigadores para que procedan a citar a sus padres o tutores.

“En el día de hoy hicimos un proceso de desalojo preventivo en ambas escuelas para poder darle la oportunidad a las autoridades de ley y orden para que realicen la investigación pertinente. Nosotros nos comunicamos con el FBI que nos va a estar asistiendo, porque las amenazas se llevaron a cabo por medio de plataformas electrónicas y ya ellos tienen una jurisdicción”, puntualizó González.

Por su parte, la portavoz del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) Limary Cruz Rubio, confirmó que la agencia está brindando apoyo en la pesquisa.

“Cuando ocurre una amenaza, ya sea sobre un atentado terrorista, ya sea la colocación de una bomba, o como esta, eso cae bajo la categoría de atentar contra la vida para evitar la pérdida de vida, ese es el protocolo en esta etapa inicial. Como una agencia de ley y orden nosotros tenemos un mandato legal de que cuando haya un ‘treath to life’, aunque no haya jurisdicción del FBI para investigar de inmediato como quiera nosotros vamos (investigar) simplemente por la amenaza a la vida”, explicó Cruz Rubio.

Una vez se determine si la amenaza tiene base o fundamento y si se logra mayor justicia en ese, el FBI podría tomar jurisdicción.

Tan pronto el Negociado de la Policía les asegure que no existe ningún tipo de amenaza activa para mañana, el Departamento de Educación tomará las medidas para reanudar las clases.

En el área administrativa, van a contemplar los procesos de suspensión sumaria y de referidos para ayuda psicológica y emocional de los estudiantes porque más allá de penalizarlos por el acto, si se corrobora, tienen que darle la asistencia para ver de dónde surgen estas conversaciones.

El resto de la comunidad escolar también recibirá ayuda psicológica, agregó González.

En la escuela Juan José Ozuna se desalojaron 174 estudiantes y en la de University Gardens a 695.