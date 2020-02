El Cuartel General de la Policía en Hato Rey fue desalojado parcialmente tras sentirse en toda la isla un temblor de una magnitud 5, lo que hizo cuestionar a muchos si existe un protocolo efectivo.

El protocolo establecido no pareció haber funcionado porque el edificio, de 11 pisos, no se desalojo en su totalidad, tampoco se ofreció información a través de las bocinas del sistema de comunicaciones, no se visitaron todas las oficinas para notificar lo que estaba sucediendo, el personal de vigilancia no sonó los pitos de alerta, se utilizó una sola salida de emergencias y se permitió que usaran los ascensores.

Algunos de los empleados optaron por cruzar la avenida Franklin D. Roosevelt hasta con sus loncheras en mano, hacia el Coliseo Roberto Clemente como medida preventiva.

A eso de las 11:10 a.m. se reanudaron las labores.