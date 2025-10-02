El Departamento de Educación (DE) a través de la región de Bayamón informó que estudiantes y maestros de las escuelas elemental Violanta Jiménez, Nicolás Sevilla y José Pablo Morales, en Toa Alta fueron desalojadas de manera preventiva tras varios alumnos y maestros resultar afectados por olores objetables en las cercanías.

“De inmediato, se notificó a las autoridades pertinentes para investigar la procedencia del olor, que preliminarmente se sospecha proviene de una planta de asfalto contigua a la escuela. El Personal de la Junta de Calidad del Aire del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales fue notificado sobre el incidente para el proceso de investigación, según las declaraciones escritas.

Por recomendación de las autoridades y en cumplimiento con los manuales de seguridad del DE, se activó el protocolo y se procedió a desalojar las escuelas.

El DE aseguró que continuará en comunicación con las agencias de respuesta y mantendrá informada a la comunidad escolar sobre el resultado de las investigaciones y cualquier determinación adicional relacionada con la seguridad de los planteles.

Por su parte, la Policía de Puerto Rico, informó más temprano que unas veinte personas entre alumnos y maestros de la escuela superior Nicolás Sevilla habían resultado afectados por las emanaciones de gases de origen desconocido y posteriormente el DE indicó que los afectados fueron los niños de la escuela elemental sin precisar la cantidad.

Según la querella a eso de las 10:00 a.m. de hoy, jueves, alumnos y miembros de la facultad comenzaron a sentir mareos y náuseas tras percibirse en el amiente olor a brea o a una sustancia química.

Los afectados fueron atendidos por personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Toa Alta, policías municipales, bomberos y de Emergencias Médicas.