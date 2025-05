El comisionado de la Policía, Joseph González Falcón, rompió con el orden de su sesión informativa semanal para salir en defensa de los dos policías que fueron emboscados en Santurce por un grupo de motociclistas, quienes le ocasionaron daños al vehículo oficial y los puso en peligro, a tal punto que se vieron obligados a hacer un retiro táctico.

Los sucesos se reportaron el jueves pasado a las 11:54 p.m., mientras dos agentes adscritos al Precinto de Santurce, que se encontraban comprando comida en un “food truck” en la calle Haydée Rexach, en Barrio Obrero, fueron rodeados por un centenar de motociclistas que llevaban a cabo una corrida. Los motorizados, alegadamente, comenzaron a golpear con las manos y piernas la patrulla Dodge Charger y a gritarle palabras soeces a los agentes, actuando con total impunidad.

PUBLICIDAD

En medio del tumulto se escuchó una detonación, por lo que los agentes se retiraron debido a la desventaja en la que se encontraban y corrieron por la avenida Eduardo Conde hasta el Cuartel Municipal de Barrio Obrero, mientras eran perseguidos.

Una vez llegaron los refuerzos, las motoristas huyeron despavoridos.

El comisionado le salió al paso a las expresiones de burla a los agentes por haber escapado hacia un cuartel municipal, ya que no tenían los recursos para intervenir con la cantidad de personas que les acechaban, asegurando que nunca va a cuestionar la decisión que tome un policía en una situación en la que su vida corre peligro.

“Ayer durante el día hubo expresiones casi burlándose de nuestros compañeros que hicieron un retiro táctico, y que se ha hecho varias veces por muchos años, no solamente en Puerto Rico, sino en varias ciudades a través de la nación. Como comisionado, para mí lo más importante es que cada mañana cuando un compañero se pone el uniforme y le da un beso a su esposa, a sus hijos, al que sea, y le dice: ‘te veo esta tarde’, que lleguen a su casa con vida, sanos y seguros”, sostuvo el funcionario.

Advirtió que si los policías hubiesen reaccionado de manera diferente, se estuviesen enfrentando hoy día, posiblemente, a una tragedia.

También calificó como una mentira afirmar que esta acción nunca se ha visto en historia la Policía.

“Es mentira, es falso. Yo lo he vivido. Como agente del FBI he entrado a residenciales públicos con compañeros de la Policía y hemos sido atacados y han tratado de quitarnos personas que hemos tratado de arrestar y hay momentos en que sí, tenemos que hacer un retiro táctico, pero regresamos y hacemos el trabajo de la manera correcta. Burlarse de nuestros compañeros no es aceptable”, observó en tono enérgico.

PUBLICIDAD

Sobre comentarios emitidos tildando sus estrategias anticrimen como un fracaso, respondió con las estadísticas de la incidencia criminal que muestran que, hasta este martes se han reportado 52 asesinatos menos que el año pasado, una disminución de 15 muertes por accidentes fatales y 72 querellas menos de “carjackings” en comparación con el mismo período en el 2024.

“Cuando hace un mes y medio comenté que iba a haber un cambio en estrategias en las carreteras, de esta boca no salió que no íbamos a intervenir, que no íbamos a dar boletos. Lo que iba a cambiar es el enfoque de porqué estaban muriendo personas en las carreteras, esto no es contra el ciudadano metiéndole 50 boletos (multas) porque, en mi opinión, es un abuso. La estrategia cambió a enfocarnos en lo que causa las muertes en la carretera: la embriaguez, velocidad, las distracciones, guiando en erráticamente. Eso es nuestro enfoque”, aseveró González Falcón.

Aprovechó su descarga para reiterar su respaldo total a la labor realizada por el comisionado auxiliar del Negociado de Patrullas de Carreteras, capitán Elvis Zeno, quien fue criticado por una intervención en una corrida en Cataño, el 18 de mayo, expidiendo multas, ocupando armas, sustancias controladas y confiscando vehículos no autorizados para transitar por las vías de rodaje.

“Tiene mi respaldo totalmente. Es un gran profesional y conoce la Ley 22 como cualquier otro compañero de la Policía de Puerto Rico”.

El pasado 20 de mayo, la gobernadora Jenniffer González Colón anunció la firma de la Orden Ejecutiva 29 que crea un grupo de trabajo para analizar y regular el uso de vehículos todo terreno, Utility Task Vehicles (“UTV”), Utility Vehicles (“UV”), Side-by-Side Vehicles (“SSV”), otros vehículos afines o similares, incluyendo ciertas motoras, dividiendo la opinión pública por incluir a Misael González Trinidad, también conocido como “Rey Charlie”, en el comité.

PUBLICIDAD

Sobre los incidentes con motociclistas y la inclusión en el comité de “Rey Charlie”, González Falcón, manifestó que la gobernadora ha sido enfática en su apoyo a los planes de trabajo que desempeñan.

“Yo nunca opino sobre estos asuntos, ese no es mi trabajo, mi trabajo es ‘enforce’ (hacer cumplir) las leyes de Puerto Rico. Cualquier persona que quiere sentarse y traer soluciones yo, Joseph González, comisionado de la Policía de Puerto Rico, lo voy a escuchar”, puntualizó.

De su lado, el capitán Zeno, opinó que hay que darle espacio al comité para que realice su trabajo.

“Es un comité que la gobernadora nombró, tenemos que darle su espacio. Es como nosotros, si vamos a hacer algo, tenemos que buscar asesoría; ella determinó escoger un comité que la asesore relacionado a eso. Posteriormente, las recomendaciones se plasmarán en un proyecto, ese proyecto irá a la Cámara de Representantes, la Cámara de Representantes la evaluará, si pasa el cedazo pasará al Senado y si pasa a la firma de la gobernadora, tenemos que esperar a que llegue ese momento”, detalló al concluir que su labor al final es la de hacer cumplir la ley.

González Trinidad, durante varias corridas, ha tenido confrontaciones con la Policía a través de los pasados años y tan reciente como el 26 de febrero, la jueza Nerisvel Durán Guzmán, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, lo declaró culpable por alteración a la paz contra el capitán Zeno.

Conforme a la investigación del Departamento de Justicia y el Negociado de la Policía, el convicto profirió diversas palabras ofensivas y degradantes a Zeno a través de un altoparlante, frente a una multitud que participaba de la caravana en recibimiento a Maripily Rivera, el 23 de mayo de 2024, en el puente Dos Hermanos de la Avenida Ashford en San Juan.