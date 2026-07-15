El juez Juan G. Portell Maldonado del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, determinó causa para arresto contra Emanuel Santiago Méndez de 33 años, por cargos de apropiación ilegal agravada y por disponer de bienes hurtados, al venderlos en una casa de empeño.

De acuerdo con la investigación realizada por la agente Jessica Rosa Álamo, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, el 20 de marzo, Santiago Méndez escaló una residencia de la urbanización Villas del Río en ese municipio, apropiándose de prendas en oro, que fueron valoradas por la querellante en $13,320.

Emanuel Santiago Méndez, quedó en libertad bajo fianza. ( Suministrada por la Policía )

Luego se alega que las vendió en una casa de empeño, quedándo al descubierto.

El caso fue consultado con la fiscal Jennifer Reyes Martínez, quien radicó los cargos antes mencionados.

El imputado quedó en libertad al prestar la fianza de $75,000.

La vista preliminar fue señalada para el 28 de julio.