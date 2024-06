El juez Juan Adames Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de Utuado, desestimó hoy el cargo por hostigamiento sexual contra el policía Daniel González Medina, de 47 años, durante una vista de causa probable para arresto en alzada.

La solicitud la hizo la defensa del agente adscrito al Precinto 173 de Utuado, el licenciado Carlos Caraballo Rivera tras cumplirse el término de 60 días durante el día de hoy, viernes, para atender el proceso, ya que la querellante no está preparada.

“Hoy es el último día de los términos, nosotros hemos comparecido a todas las vistas que su Señoría ha estado señalando. Así las cosas, nosotros vamos a solicitar la desestimación de esta causa”, dijo el abogado.

Por su parte, la fiscal Lourdes López, quien llevó el caso junto al fiscal Juan Ayala Rivera, expuso que, tras múltiples comunicaciones con Iona Fournier Gómez, esta mañana la técnica de asistencia a víctimas del delito le manifestó que la universitaria no podía comparecer.

“Se le ha notificado de forma clara que hoy es el último día los términos, que necesitábamos que la misma compareciera a sala para que brindara su testimonio y para que este tribunal pudiera escuchar el mismo. Entendemos que la misma no va a comparecer en la tarde de hoy...ella ha manifestado que no está preparada”, detalló la fiscal López.

La determinación será enviada por el juez por escrito.

El 18 de junio la vista se pospuso porque la joven universitaria tampoco estaba preparada para declarar y se excusó.

El 23 de abril, el juez Rafael Pérez Medina, del Tribunal de Utuado, determinó no causa contra González Medina por el mismo delito y de inmediato los fiscales Juan Ayala y José Acevedo solicitaron la vista de Regla 6 en alzada.

Mientras que, la jueza Melissa Santiago Núñez, del Tribunal de Utuado, expidió el 14 de mayo, por el término de un año, una orden de protección al amparo de la Ley Núm. 148 - 2015, conocida como la “Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual en Puerto Rico”, a favor de la estudiante universitaria que denunció por presunto acoso sexual al policía.

Durante la vista, la perjudicada de 21 años, declaró que se sentía intimidada, extorsionada, humillada y con miedo, por unos mensajes de texto y una llamada de parte del policía, quien fue quien tomó una querella contra quien fue su pareja por agresión sexual el cual conocía su información personal y la de su familia.

La joven acudió al Precinto de Utuado el 16 de abril a las 11:26 a.m. para solicitar hablar con un supervisor, a quien le indicó que el agente que le tomó la querella de violencia de género y agresión sexual, el 8 de abril mientras estaban en el cuarto de entrevistas la estaba acosando. Que le dijo que “para que eso no volviera a ocurrir todo lo que yo le había narrado, tenía que irme con un hombre mayor como él y no con un jovencito, porque la juventud de hoy día está mal”.

Cuando el policía se levantó para irse ya que el caso fue asignado a la División de Violencia Doméstica ella le dio las gracias por tomar su denuncia, y este le advirtió: “me la vas a deber”, pasando su mano de hombro a hombro. Este tipo de expresión la siguió repitiendo y ella no sabía cómo reaccionar porque “yo lo que sentí fue pánico”. Luego, continuaron una serie de mensajes insistentes a su teléfono celular y llamadas telefónicas de tres números diferentes.

El abogado de defensa, licenciado Carlos Caraballo Rivera intentó establecer que la expresión “me la debes” se refería a que tenía que convencer a otra víctima de su expareja para que declarara contra él y no se trataba de ningún avance de naturaleza sexual, que no hubo un acercamiento o expresión explícitos y que la querellante nunca le manifestó que le molestaban sus expresiones.

La víctima sostuvo que su vida cambió desde ese incidente porque por temor no pudo regresar a su hospedaje ni a la universidad para terminar sus estudios.