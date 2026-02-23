La jueza Ana P. Cruz Vélez, del Tribunal de San Juan, desestimó un cargo de maltrato (artículo 3.1) de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, en etapa de juicio contra Caroline Farah Lembeck.

El licenciado Jean Carlos Pérez Nieves, director de prensa de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), informó que la jueza tomó la decisión debido a que en la etapa de juicio los testigos del Ministerio Público no comparecieron a las vistas que fueron citados, así que la prueba no se completó.

“El ministerio Público anunció su intención de someter el caso nuevamente”, añadió el licenciado Pérez Nieves.

El 16 de octubre del año pasado, la jueza Yazdel A. Ramos Colón, del mismo tribunal de San Juan, determinó causa en vista preliminar por ese delito y declaró no causa en otros dos artículos -3.1 y 3.3 (maltrato mediante amenaza)- de la Ley 54.

La querellante denunció que, en la tarde del pasado 25 de agosto, le pidió a la imputada que se fuera de su casa y esta presuntamente se encerró en el cuarto dormitorio y comenzó a escribirle mensajes de texto que interpretó como intimidantes.