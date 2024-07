Ricky Martin se liberó de una demanda federal donde se alegó que el video musical de “Vida” se copió indebidamente de las “líricas, melodía, composición, coreografía, disposiciones de cámara” de un producción musical que sometió el vocalista puertorriqueño Luis Adrián Cortés para un concurso de composición para la Copa Mundial de la FIFA hace más de 10 años.

El juez Héctor L. Ramos Vega, del Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico, desestimó ayer, lunes, el recurso legal en contra del astro boricua luego que su equipo legal presentara información “sin oposición” donde el demandante asignó los derechos de autor de su tema “La Copa del Mundo (Brasil 2014)” a la compañía Sony Music luego tras someter el número a finales de 2013 al “FIFA Songwriting Contest”, también conocido como el “SuperSong”.

PUBLICIDAD

En la determinación de 23 páginas, el magistrado asegura que un pasado fallo de esa corte concluyó en que el trabajo de Cortés no constataba de una “obra por encargo”, un trabajo desarrollado por la encomienda específica y remunerada de una tercera parte, dado que ninguna de las partes llegaron a un acuerdo antes de que se realizara la canción.

No obstante, el demandado expuso que si el trabajo del participante no es catalogado como “obra por encargo”, este comoquiera “cedió de forma irrevocable y colectiva a los copatrocinadores todos los derechos, títulos e intereses sobre el trabajo presentado (incluidos, entre otros, los derechos de autor) en todos los medios de comunicación, conocidos en la actualidad o concebidos en el futuro, a perpetuidad, en cualquier parte del mundo, con el derecho de hacer cualquier uso de los mismos, incluidos, entre otros, con fines publicitarios o comerciales” no solo al afirmar su participación en la competencia y por un mensaje por correo el pasado 8 de enero de 2014.

Cabe destacar que la obra de Cortés no fue el tema ganador, sino fue el del cantautor Elijah King. No obstante, el video musical que grabó el intérprete de “Tu Recuerdo” se grabó directo en Brasil en una playa del país sudamericano con gente jugando al fútbol, un concepto similar al que utilizó el juanadino en su trabajo audiovisual.

Este fue el tercer intento del vocalista, quien fue participante de Idol Puerto Rico en 2011, en proceder con esta polémica que se ha extendido a casi 10 años.

De hecho, en su primera demanda, este le solicitó a la megaestrella una indemnización de $10 millones, al tiempo que demandó a Sony ATV Music Publishing, Sony Music Holdings, Sony Music Entertainment, Sony Pictures Televison, Sony Electronics y Sony Musical Brasil.