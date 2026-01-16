El juez Rafael Taboas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, desestimó dos de los tres cargos que pesaban contra Caroline Farah Lembeck, acusada por violencia de género a finales de agosto pasado.

Mientras, la jueza Ana Paulina Cruz Vélez, del mismo tribunal, fijó que la fecha del juicio por el cargo de maltrato que quedó activo iniciará próximo 23 de febrero a la 1:30 p.m.

La información fue concedida a Primera Hora por el portavoz de prensa de la Oficina de la Administración de los Tribunales, Jean Carlo Pérez.

Lembeck fue citada este viernes para una vista preliminar en alzada. En la misma se discutieron dos cargos que le habían sido eliminados, bajo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. Específicamente, se trataba de una violación al artículo 3.1 de maltrato y 3.3 de amenaza.

PUBLICIDAD

Relacionadas Pautan fecha de juicio contra mujer por violencia doméstica

Los cargos fueron finalmente desestimaron, explicó el funcionario, “por haber culminado el término sin que el ministerio público estuviese preparado”.

El otro cargo por el que Lembeck enfrentará juicio es por una violación al artículo 3.1 de maltrato.

El caso se remonta a agosto de 2025, cuando la joven de 25 años fue acusada por violencia doméstica.

“Según la investigación realizada, en horas de la tarde del 25 de agosto de 2025, en Hato Rey, durante un incidente de violencia de género, la imputada se encerró en el cuarto dormitorio y comenzó a escribirle mensajes de texto intimidantes a su pareja, esto luego que la perjudicada le pidió que se fuera de la casa. Además, la amenazó con hacerle daño y le rompió sus pertenencias arrojándolas al patio. Todo lo sucedido provocó que la víctima sintiese temor por su vida y seguridad”, dice el informe policiaco del caso.

Lembeck se encuentra el libertad bajo fianza.